Der Tourismusverband Region Graz geht mit unveränderter Führung in seine nächste Funktionsperiode. Bei der Vollversammlung am 23. November 2026 im Congress Graz wurde Sylvia Loidolt als Vorsitzende bestätigt. Michael Schunko bleibt ihr Stellvertreter, Thomas Apfelthaler Finanzreferent.

Auch in der Geschäftsführung ändert sich nichts. Die Tourismuskommission sprach sich für einen unbefristeten Vertrag mit Geschäftsführerin Susanne Haubenhofer aus und begründete das mit der Arbeit der vergangenen Jahre.

Aus Einzelverbänden wurde eine Region

Der Verband ist ein Ergebnis der steirischen Tourismus-Strukturreform von 2021. Seither treten die Stadt Graz und die Bezirke Graz-Umgebung und Voitsberg touristisch gemeinsam als Erlebnisregion Graz auf. 33 Tourismusgemeinden gehören dazu.

Die Vollversammlung zog Bilanz über die erste Funktionsperiode. Neben der Wahl des Vorstands standen der Rückblick auf fünf Jahre, die touristischen Kennzahlen und die Pläne für die kommenden Jahre auf der Tagesordnung. Als Ergebnisse nennt der Verband zahlreiche umgesetzte Projekte und eine stärkere internationale Ausrichtung.

Platz eins bei den Ankünften

Im Tourismusjahr 2025 zählte die Region 2.225.458 Nächtigungen und 1.063.910 Ankünfte. Nach Angaben des Verbands lag sie damit bei den Nächtigungen steiermarkweit an zweiter Stelle, bei den Ankünften an erster. Für das Tourismusjahr 2026 zeichnet sich bei beiden Werten ein leichtes Plus ab.

Die Nachfrage wirkt laut Verband über die Nächtigungsstatistik hinaus. Handel, Handwerk, Landwirtschaft, Mobilität, Kultur und zahlreiche Dienstleister profitieren davon. Neue Freizeitangebote, Veranstaltungen und Infrastrukturprojekte kommen zudem der Bevölkerung in der Region zugute.

Stärken von Stadt und Land verbinden

„Die vergangenen fünf Jahre haben gezeigt, wie viel wir gemeinsam bewegen können. Aus einzelnen Orten ist eine starke Erlebnisregion mit einem gemeinsamen touristischen Auftritt geworden“, erklären Loidolt und Haubenhofer gemeinsam. Die Entwicklung der Nächtigungen und Ankünfte bestätige den Kurs.

Für die kommenden Jahre haben sich die beiden vorgenommen, die Stärken von Stadt und Land gezielt zu verbinden und die Region international sichtbarer zu machen. Neue Angebote und Veranstaltungen sollen Wertschöpfung für das gesamte Gebiet bringen. „Denn vom Tourismus profitieren weit mehr als nur die klassischen Tourismusbetriebe“, sagen Loidolt und Haubenhofer.