BIOGENA und Almwellness Hotel Pierer machen Gesundheit im Urlaub erlebbar

Mit der Kooperation verbinden BIOGENA und das Almwellness Hotel Pierer mitten im Naturpark Almenland wissenschaftlich fundierte Prävention mit gelebter Almwellness und konsequenter Gästeorientierung. Daraus entsteht ein ganzheitliches Konzept, das in dieser Form einzigartig ist. Beide Marken teilen die Überzeugung, dass Gesundheit Menschen stärken, inspirieren und vor allem im Alltag begleiten soll – mit Qualität, Wissen, Genuss und Lebensfreude.

BIOGENA ist ein österreichisches, familiengeführtes Gesundheitsunternehmen mit Sitz in Salzburg. Seit 20 Jahren verbindet das Unternehmen wissenschaftlich fundierte Premium-Mikronährstoffe aus eigener Produktion mit Forschung, Diagnostik und persönlicher Gesundheitsberatung. Im Mittelpunkt steht der Anspruch, Erkenntnisse aus Wissenschaft und Forschung durch Premium-Produkte, fundiertes Wissen und ganzheitliche Gesundheitsangebote für Menschen im Alltag nutzbar zu machen. Mit einem besonderen Fokus auf Prävention und Longevity begleitet BIOGENA Menschen dabei, ihre Gesundheit bewusst mitzugestalten und langfristig in ihr Wohlbefinden zu investieren.