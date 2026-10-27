BIOGENA und Almwellness Hotel Pierer machen Gesundheit im Urlaub erlebbar

Neue Kooperation verbindet wissenschaftlich fundierte Mikronährstoffkompetenz mit Almwellness
BIOGENA und das Almwellness Hotel Pierer auf der steirischen Teichalm starten eine Kooperation für Prävention, Wohlbefinden und verbesserte Lebensqualität. Premium-Mikronährstoffe und wissenschaftlich fundiertes Know-how von BIOGENA ergänzen ab sofort die renommierte A.L.M.-Methode des Hotels. Vom Frühstück über das Spa bis hin zum gemeinsamen Longevity-Retreat wird ganzheitliche Gesundheit damit zum Bestandteil des Urlaubserlebnisses.
Zwei österreichische Premium-Marken, eine gemeinsame Philosophie
Mit der Kooperation verbinden BIOGENA und das Almwellness Hotel Pierer mitten im Naturpark Almenland wissenschaftlich fundierte Prävention mit gelebter Almwellness und konsequenter Gästeorientierung. Daraus entsteht ein ganzheitliches Konzept, das in dieser Form einzigartig ist. Beide Marken teilen die Überzeugung, dass Gesundheit Menschen stärken, inspirieren und vor allem im Alltag begleiten soll – mit Qualität, Wissen, Genuss und Lebensfreude.
BIOGENA ist ein österreichisches, familiengeführtes Gesundheitsunternehmen mit Sitz in Salzburg. Seit 20 Jahren verbindet das Unternehmen wissenschaftlich fundierte Premium-Mikronährstoffe aus eigener Produktion mit Forschung, Diagnostik und persönlicher Gesundheitsberatung. Im Mittelpunkt steht der Anspruch, Erkenntnisse aus Wissenschaft und Forschung durch Premium-Produkte, fundiertes Wissen und ganzheitliche Gesundheitsangebote für Menschen im Alltag nutzbar zu machen. Mit einem besonderen Fokus auf Prävention und Longevity begleitet BIOGENA Menschen dabei, ihre Gesundheit bewusst mitzugestalten und langfristig in ihr Wohlbefinden zu investieren.
Die Zusammenarbeit mit dem Almwellness Hotel Pierer entstand deshalb nicht aus einer einzelnen Produktidee, sondern aus einer gemeinsamen Philosophie: Menschen dabei zu unterstützen, gesunde Gewohnheiten leicht in ihren Alltag zu integrieren.
„Mit dem Almwellness Hotel Pierer verbindet uns weit mehr als das Thema Gesundheit. Uns vereint die Überzeugung, dass Prävention dort beginnt, wo Menschen bewusst leben, genießen und selbst Verantwortung für ihr Wohlbefinden übernehmen. Unsere Produkte werden in einem vielseitigen Umfeld inmitten der intakten Natur auf der steirischen Teichalm spür- und erlebbar“, sagt Martin Gratzer, Geschäftsführer BIOGENA ONE.
Prävention ohne Verzicht
Immer mehr Menschen möchten bewusster, gesünder und mit mehr Lebensqualität leben. Dahinter steht ein Lebensstil, der auf nachhaltige Gesundheit und Langlebigkeit ausgerichtet ist und auf täglichen Ritualen – kleinen Biohacks – aufbaut.
Das Almwellness Hotel Pierer hat dieses Bedürfnis frühzeitig erkannt und mit der A.L.M.-Methode einen ganzheitlichen Ansatz entwickelt. „Authentic – Local – Mindful“ verbindet die Kraft der Alm mit vier Dimensionen des Wohlbefindens:
Regenerierende Behandlungen mit Almkräutern
Bewusste Ernährung aus der Naturküche Alminarium
Erholsamer Schlaf in exklusiven Zimmern und Suiten mit Almblick
Aktivierende Bewegung in unberührter Almlandschaft
Die Kooperation mit BIOGENA ergänzt diesen Ansatz um wissenschaftlich fundierte Mikronährstoffkompetenz und neue Impulse für bewusste Gesundheitsroutinen.
BIOGENA begleitet Gäste vom Frühstück bis ins Spa
Die Zusammenarbeit macht Gesundheit im gesamten Hotel als tägliches Ritual erlebbar. BIOGENA ONE steht auf der Frühstückskarte und wird Gästen frisch zubereitet serviert. An der Milchbar und der Hotelbar ergänzen alkoholfreie BIOGENA ONE Mocktails das Angebot – als bewusste Erfrischung oder natürlicher Nährstoffkick für zwischendurch.
Für Almspa-Gäste wurde gemeinsam die exklusive BIOGENA AESTHETICS Glow-Gesichtsbehandlung mit Kollagen-Shot entwickelt. Sie verbindet modernste Wirkstoffpflege mit Tiefenentspannung und greift das Thema Schönheit von innen und außen auf. Ergänzend können Gäste nach jeder Behandlung BIOGENA Premium Beauty- und Glow-Drinks bestellen.
BIOGENA Moments Beauty Bites sind in der Almboutique und in der Minibar erhältlich. Ein eigener BIOGENA-Bereich in der Almboutique ermöglicht es Gästen zudem, sämtliche im Hotel angebotenen BIOGENA-Produkte zu erwerben und ihre Gesundheitsroutinen zu Hause fortzuführen. BIOGENA ONE Drinks werden frisch vor Ort zubereitet und eiskalt serviert.
„Unsere Gäste suchen heute weit mehr als Wellness. Sie wünschen sich Inspiration für einen gesunden Lebensstil, den sie mit nach Hause nehmen können. Mit BIOGENA ergänzen wir unsere A.L.M.-Methode um wissenschaftlich fundierte Mikronährstoffkompetenz und neue Impulse für bewusste Gesundheitsroutinen“, erklärt Alfred Pierer, Geschäftsführer Almwellness Hotel Pierer.
Einzigartig in Österreich: gemeinsames BIOGENA Longevity-Retreat
Von 14. bis 17. Jänner 2027 wird die Kooperation erstmals als gemeinsames Longevity-Retreat erlebbar. Vier Tage lang tauchen maximal zwölf Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den Bereichen Medien und Journalismus in die Gesundheitsphilosophie beider Marken ein. Im Mittelpunkt stehen geballtes Gesundheits-Know-how, einfache Longevity-Routinen für eine verbesserte Lebensqualität sowie eine Osteoporose-Messung, die ein klares Bild über die Knochengesundheit geben soll.
Neben Vorträgen und wissenschaftlichen Erkenntnissen widmet sich das Retreat vor allem der Frage, wie sich gesunde Routinen einfach und nachhaltig in den eigenen Alltag integrieren lassen, ohne dass Genuss zu kurz kommt.
Zum Erlebnis gehören auch die Angebote des österreichweit führenden Almwellness Hotels Pierer: das 5.000 m² große A.L.M.-Refugium mit Wasser- und Saunawelt, die Naturküche Alminarium, ein umfangreiches Aktivprogramm und das unverfälschte Almerlebnis direkt vor der Tür.
Das BIOGENA Longevity-Retreat ist ab sofort über das Almwellness Hotel Pierer buchbar.
Weitere Informationen zum Hotel und zur Buchung unter www.almurlaub.at und team.hotel-pierer.at.
ÜBER BIOGENA:
Die BIOGENA GROUP ist ein österreichisches Gesundheitsunternehmen mit Sitz in Salzburg, Österreich. Seit mehr als 20 Jahren entwickelt und produziert BIOGENA wissenschaftlich fundierte Premium-Mikronährstoffe und ganzheitliche Gesundheitslösungen. Das Unternehmen beschäftigt rund 500 Mitarbeitende und verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit Verantwortung für Menschen, Gesellschaft und Umwelt.
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