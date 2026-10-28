Vier Sterneköche kochten bei „Der gedeckte Ort“ auf 1.200 Metern Seehöhe

Vier Michelin-Sterneköche, eine historische Scheune und Temperaturen von nur fünf Grad: Die dritte Ausgabe der Veranstaltungsreihe „Der gedeckte Ort“ führte 45 geladene Gäste auf die Pack in der Steiermark. Auf 1.200 Metern Seehöhe verwandelte sich eine ehemalige landwirtschaftliche Scheune in einen Schauplatz für gehobene Kulinarik.

Erstmals standen mit Patrick Faist vom Broadmoar in Sankt Josef, Jan Eggers vom Restaurant Zur goldenen Birn in Graz, Walter Triebl vom Lilli Fine Dining in Fehring und Alexander Posch von der Genießerei am Markt in Graz vier Köche aus jeweils mit einem Michelin-Stern ausgezeichneten Restaurants gemeinsam am Herd.

Jeder entwickelte einen eigenen Gang, dessen Zubereitung die vier Köche gemeinsam übernahmen. Auf dem Menü standen unter anderem Kreationen mit Kohlrabi und Hirsch sowie handwerklich hergestelltes Sauerteigbrot und Pralinen. Die Besonderheit: Sämtliche Gerichte entstanden ohne elektrische Küchengeräte, ausschließlich auf offenem Feuer, einem traditionellen Tischherd und speziellen Grillgeräten.

Kulinarik an geheimen Schauplätzen

Hinter dem Veranstaltungsformat stehen Sabrina Konrad von 5komma5Sinne und Hannes Schreiner von Schreiner Capital. Ihr Konzept verbindet Spitzenküche mit außergewöhnlichen Orten, die den Gästen erst kurz vor der Veranstaltung bekannt gegeben werden. Regulär käufliche Eintrittskarten gibt es nicht.

Für die dritte Ausgabe wurde die mehr als 100 Jahre alte Scheune über mehrere Wochen umgestaltet. Neben der Kulinarik prägten handgefertigte Keramikteller des steirischen Unternehmens allerhand Keramik, florale Arrangements von Floristik Obendrauf und ausgewählte Bio-Weine des ehemaligen EAV-Musikers Jakob Schönberger das Ambiente. Sportwagen von McLaren und Aston Martin ergänzten die Inszenierung.

Veranstaltungsreihe soll weiterwachsen

Mit „Der gedeckte Ort“ wollen Konrad und Schreiner außergewöhnliche Schauplätze, regionale Produzenten und Menschen mit Interesse an gehobener Kulinarik zusammenbringen. Die Teilnahme erfolgt über persönliche Einladungen beziehungsweise die Community der Veranstaltungsreihe.

Auch für die nächste Ausgabe ist ein bislang unbekannter Veranstaltungsort vorgesehen. Wo diese stattfinden wird, bleibt vorerst geheim.