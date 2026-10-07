Es brennt, jemand ist verletzt oder es wird eingebrochen: In Österreich gibt es mehrere Notrufnummern, aber eine Faustregel für den Ernstfall. Die 112 kann von jedem Telefon aus kostenlos gewählt werden, auch bei gesperrtem Handy. Wer die Nummer der zuständigen Stelle kennt, erreicht sie direkt: Feuerwehr 122, Polizei 133, Rettung 144.

Dieser Überblick zeigt, welche Nummer wann gilt, was bei Gehörlosigkeit, in den Bergen und in seelischen Krisen zu beachten ist und wie ein Notruf richtig abläuft.