Samstag, 7. Oktober 2023

Sirenenalarm Österreich: Was bedeutet welches Warnsignal?

Am ersten Samstag im Oktober findet in Österreich jedes Jahr ein Probe-Sirenenalarm im gesamten Land statt. Österreich verfügt über ein gut ausgebautes, flächendeckendes Bevölkerungswarnsystem mit verschiedenen Warnsignalen. Am öftesten hört man - abgesehen von der wöchentlichen Samstags-Probe - den Feuerwehralarm, hier ertönt das Signal drei Mal hintereinander.

von nie

© Bild: Elke Mayr