Temu, Shein und Co.: Was die neue EU-Gebühr ab 1. November für Pakete bedeutet

Die neue Unionsbearbeitungsgebühr beträgt 2 Euro pro Warenposition und gilt seit 1. November 2026. Festgelegt ist das in der Delegierten Verordnung (EU) 2026/2152, die am 22. Oktober im Amtsblatt der EU erschienen ist. Fällig wird die Gebühr für Waren aus dem Fernabsatz, die aus Ländern außerhalb der EU eingeführt werden, und zwar unabhängig vom Warenwert. Betroffen sind damit vor allem Online-Bestellungen bei Plattformen und Händlern aus China und anderen Drittstaaten.

Die Gebühr kommt zu einer anderen Abgabe hinzu, die seit 1. Juli 2026 gilt. Seither ist die frühere Zollfreigrenze von 150 Euro abgeschafft, stattdessen fällt bei Sendungen bis zu diesem Wert ein vorübergehender Pauschalzoll von 3 Euro pro Warenposition an. Die EU-Kommission hatte die Bearbeitungsgebühr im Oktober angekündigt. Anders als der Pauschalzoll ist sie nicht befristet.