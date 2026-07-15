Zeitung: Airport Linz laut Gutachten kaum etwas wert

Laut dem Zeitungsbericht soll das Gutachten des Wirtschaftsprüfers KPMG seit Anfang der Woche vorliegen. Es solle nun als Grundlage für Verhandlungen mit dem Land Oberösterreich dienen. Der Flughafen gehört derzeit je zur Hälfte der Stadt Linz und dem Land. Dass die Stadt den Airport mit Blick auf die Stadtfinanzen gerne verkaufen würde, ist ein offenes Geheimnis. Das Land hat ein Vorkaufsrecht.

Allerdings könnte der Verkauf für Linz nur mäßig lukrativ sein: Dass 50 Prozent des Flughafens um einen symbolischen Euro von der Stadt ins Eigentum des Landes wechseln, sei ein realistisches Szenario, schreiben die OÖN angesichts des Gutachtens. Da 2027 in Oberösterreich sowohl Landtags als auch Kommunalwahlen stattfinden, gewinnt der Umgang mit dem Flughafen immer stärker an politischer Brisanz. Möglich ist auch das Szenario einer Teilprivatisierung. Eine Gruppe von Unternehmern hatte der Stadt Linz ein Kaufangebot in der Höhe von einer Million Euro gemacht, das jedoch mit Ende Juni ausgelaufen ist.

Dass die finanzielle Situation des Flughafens nicht rosig ist, ist bekannt: Im Vorjahr hatten Land und Stadt bereits einen Gesellschafterzuschuss von 8 Mio. Euro lockermachen müssen. Für die kommenden vier Jahre pumpt das Land insgesamt bis zu 36 Mio. Euro als Anschubfinanzierung in die Verbindung Linz-Frankfurt. Und laut einem Prüfbericht des Landesrechnungshofs wird der Flughafen bis 2035 darüber hinaus zwischen 27,6 und 45 Mio. Euro zusätzlich benötigen - die Kosten zur Beseitigung zurückliegender Umweltschäden sind da noch nicht eingerechnet. Das Land verweist allerdings auf die Bedeutung eines eigenen Flughafens für den Standort und auf eine Studie des Volkswirtschafters Teodoro Cocca von der Linzer Johannes Kepler Universität im Auftrag des Landes, wonach die volkswirtschaftliche Wertschöpfung des Flughafens bei 128,5 Mio. Euro jährlich liege.

Aus dem Büro von Bürgermeister Dietmar Prammer (SPÖ) wurde auf APA-Anfrage bestätigt, dass das Gutachten vorliege. Es werde nun von der Stadt geprüft, danach bekomme es das Land zur Prüfung. Zu den im Gutachten enthaltenen Zahlen wollte man sich vorerst nicht äußern.

Der Grüne Landtagsklubobmann Severin Mayr forderte im Zusammenhang mit dem Flughafen ein "Ende der Geheimhaltungspolitik". Bevor das Land über eine etwaige Übernahme entscheide, müssten die Zahlen auf den Tisch. Denn das, was kolportiert werde, klinge "nicht nach einem prickelnden Argument für eine Übernahme". Auch die neue Strategie des Flughafens, "die noch niemand gesehen hat", müsse endlich offengelegt werden, so Mayr.