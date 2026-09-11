ÖBB schreiben Nachfolge von Konzernchef Andreas Matthä aus

Für die Position des Vorstandschefs suchen die ÖBB Führungspersönlichkeiten mit mehrjähriger Praxis in einem Mobilitätsunternehmen, wirtschaftlicher Kompetenz sowie internationaler Expertise. Bis Jahresende soll die Auswahl der Kandidatinnen und Kandidaten feststehen. Neben dem CEO und der Finanzvorständin (CFO) Manuela Waldner, deren Funktionsperiode bis Juni 2028 läuft, soll künftig ein COO die Steuerung der Bahn-Produktion vom Fahrplan bis zur Zugbereitstellung sowie das IT-Management übernehmen.

Aufsichtsratspräsidentin Brigitte Ederer begründete die Vorstandspläne mit anstehenden Herausforderungen sowie der laufenden Strukturreform des Konzerns. "Die ÖBB stehen vor großen Herausforderungen wie steigenden Fahrgastzahlen, Netzbelastung oder dem großen Thema der Künstlichen Intelligenz." Deshalb wolle man die Funktion der Holding im Konzern stärken. CEO Matthä habe mit dieser Transformation bereits begonnen. "Wir schreiben die neuen Positionen zeitgerecht aus, so kann er die neuen Strukturen noch gemeinsam mit seiner Nachfolge in weiteren Schritten auf den Weg bringen und eine Übergabe sichern", so Ederer.

Matthä führt die ÖBB seit 2016. Sein Vertrag war im Dezember 2025 bis Ende Juni 2027 verlängert worden. Seit Anfang 2026 hat er zusätzlich den Aufsichtsratsvorsitz der ÖBB-Infrastruktur AG inne.