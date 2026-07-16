vida-Protest gegen Entlohnung in Hotellerie und Gastronomie

"Die Rekorde im heimischen Tourismus dürfen nicht auf den Rücken der Beschäftigten erwirtschaftet werden. Unser Tourismus darf nicht auf Armutslöhnen aufbauen", forderte Eva Eberhart, Vorsitzende des Fachbereichs Tourismus in der Gewerkschaft vida. Die vida wirft den Arbeitgebern vor, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit einem Angebot unter der rollierenden Inflation in Höhe von 3,6 Prozent abspeisen zu wollen. An dem Protest haben am Donnerstagnachmittag laut vida knapp 300 Personen teilgenommen.

Die Gewerkschaft rechnet vor: Die niedrigste Lohngruppe im Tourismus verdient bei einer 40-Stunden-Woche aktuell rund 1.645 Euro netto. "Wir können keinem KV-Abschluss zustimmen, der Menschen mit ohnehin niedrigen Einkommen noch ärmer macht", so Eberhart. Eine Folge sei, dass immer mehr Menschen die Branche verlassen würden.