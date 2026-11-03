Ex-Hauptquartier von Italiens Kommunisten ist jetzt ein Luxushotel

Der frühere Sitz der Kommunistischen Partei Italiens (PCI) in Rom ist jetzt ein Fünf-Sterne-Hotel. Das Thompson Rome der US-amerikanischen Hyatt-Gruppe wurde vor wenigen Tagen in der Via Botteghe Oscure eröffnet. Der Palazzo im Zentrum der italienischen Hauptstadt war jahrzehntelang ein wichtiger Ort der Kommunistischen Partei. Hier hatte Parteichef Palmiro Togliatti den Sitz der PCI eingerichtet.

Auch seine Nachfolger nutzten das Gebäude, darunter Enrico Berlinguer, der die Partei in den 1970er-Jahren zu großen Wahlerfolgen führte. Der eigentümliche Name der Via delle Botteghe Oscure (Straße der dunklen Geschäfte) geht auf die Antike zurück, als sich hier schlecht beleuchtete Läden befanden.