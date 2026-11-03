Bangkok plant Mega-Ausbau seines Flughafens

Das Ost-Erweiterungsprojekt (East Expansion) soll zusätzliche Abfertigungsbereiche schaffen. Geplant sind unter anderem mehr Check-in-Schalter und längere Gepäckförderbänder. Die Ausschreibungsunterlagen seien bereits vorbereitet, das Vergabeverfahren solle im kommenden Jahr beginnen, hieß es.

Die Flughafenbetreibergesellschaft plant außerdem einen Ausbau des zweiten Bangkoker Flughafens Don Mueang. Das Budget hierfür soll von ursprünglich 36 Milliarden auf 69 Milliarden Thai Baht (rund 1,8 Milliarden Euro) steigen. Damit soll dessen jährliche Kapazität auf 40 Millionen Passagiere erhöht werden.

Bangkok ist eine der meistbesuchten Städte der Welt. Der Flughafen Suvarnabhumi gilt zudem als eines der wichtigsten Drehkreuze in Südostasien sowie für die gesamte Asien-Pazifik-Region. Von dem Airport aus werden derzeit rund 150 Ziele in knapp 60 Ländern direkt angeflogen.