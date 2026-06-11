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Sommerurlaub: Nicht vom Preis blenden lassen

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Ein wichtiges Detail ist der Transfer vom Flughafen zum Hotel
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Noch auf der Suche nach Sommerurlaub? Wer sein Wunschreiseziel, die Reisezeit und den Abflugort kennt und nun Angebote verschiedener Veranstalter dafür vergleicht, sollte nicht nur nach dem kleinsten Preis entscheiden, sondern das gesamte Preis-Leistungs-Verhältnis in den Blick nehmen, rät Marija Linnhoff vom Verband unabhängiger selbstständiger Reiseunternehmen (VUSR).

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Ein wichtiges Detail ist bei Pauschalreisen der Transfer vom Flughafen zum Hotel. Ist er bei einem Angebot nicht dabei, muss man je nach Entfernung noch kräftig zahlen, um nach der Landung ans Ziel zu kommen. Wer nicht genau liest, kann vor Ort vor echten logistischen Problemen stehen.

Es ist deshalb wichtig, genau zu prüfen, ob alle Reisebestandteile logisch zusammenpassen. Also vor der Buchung des vermeintlichen Reise-Schnäppchens noch einmal in Ruhe alles lesen.

Stichwort Schnäppchen: Wer danach sucht, sollte aus Sicht des VUSR auch Reiseziele in den Blick nehmen, die man mit Auto, Zug oder Fernbus erreichen kann.

Auch beliebte, mediterrane Ziele wie Kroatien oder der Gardasee in Italien seien auf anderen Wegen als im Flieger zu erreichen. Für Menschen mit knapperem Reisebudget kann das laut dem Branchenverband eine Alternative sein.

Wer sich die Onlinesuche in Eigenregie nicht zutraut oder unsicher ist, für den ist der Gang ins Reisebüro ratsam: Dort können sämtliche Anreiseoptionen verglichen werden, um die beste Lösung zu finden – ob Flugzeug, Zug, Fernreisebus oder Eigenanreise mit dem Pkw, so der VUSR.

SANTO DOMINGO - DOMINIKANISCHE REPUBLIK: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Joachim Hauck/Joachim Hauck

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