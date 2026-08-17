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Schweizer Hotellerie im Juli mit etwas mehr Übernachtungen

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Die Schweizer Hotellerie hat im Juli 2026 wieder etwas mehr Übernachtungen verzeichnet. Getragen wurde das leichte Plus vor allem von einer stärkeren Nachfrage aus dem Inland. Die Zahl der Übernachtungen stieg gegenüber dem Vorjahresmonat um 0,3 Prozent, teilte das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag auf Basis einer ersten Schätzung mit. Bei den inländischen Gästen stiegen die Übernachtungen um 3,8 Prozent, während jene der ausländischen Gäste um 2,6 Prozent zurückgingen.

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Nach vier rückläufigen Monaten in Folge hat sich die Entwicklung im Juli damit wieder leicht ins Positive gedreht. In den ersten beiden Monaten des Jahres hatte die Schweizer Hotellerie noch an den Rekordkurs des Vorjahres angeknüpft und steigende Übernachtungszahlen ausgewiesen. Ab März gingen die Übernachtungen auf Monatsbasis dann jedoch zurück.

Entsprechend fiel auch die Bilanz für das erste Halbjahr negativ aus: Die Zahl der Übernachtungen sank um 0,7 Prozent auf 20,3 Millionen. Um den Rekordwert aus dem Vorjahr im Gesamtjahr noch zu übertreffen, wäre daher eine starke zweite Jahreshälfte nötig. Mit dem leichten Plus im Juli ist zumindest der Auftakt ins zweite Semester gelungen. Das BFS veröffentlicht am 24. August eine zweite Schätzung für den Juli, die absoluten Zahlen folgen am 4. September.

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