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Reiseboom beflügelt Airbnb - Umsatzprognose angehoben

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Neues Aktienrückkaufprogramm angekündigt
©Afp, GETTy, APA, SCOTT OLSON
Der US-Zimmervermittler Airbnb hat dank einer anhaltend hohen Reiselust seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr erhöht. Man rechne für 2026 nun mit einem Umsatzwachstum im oberen Zehner-Prozentbereich, teilte Airbnb am Donnerstag mit. Zuvor war ein Plus im mindestens mittleren Zehner-Prozentbereich erwartet worden. Die weltweite Nachfrage nach Urlaubsreisen sei trotz Inflation und geopolitischer Unsicherheiten robust, hieß es zur Begründung.

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Darüber hinaus kündigte der Konzern aus San Francisco ein neues Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu zwölf Milliarden Dollar an. Die Aktie legte nachbörslich um zehn Prozent zu.

Im abgelaufenen dritten Quartal steigerte Airbnb den Umsatz um rund 19 Prozent auf 4,87 Milliarden Dollar. Der Gewinn je Aktie kletterte auf 3,16 Dollar nach 2,21 Dollar im Vorjahreszeitraum. Die Zahl der gebuchten Übernachtungen und Erlebnisse stieg weltweit um 16 Prozent auf 155 Millionen. Dabei profitierte die Plattform von sinkenden Kosten im Kundenservice, da mittlerweile etwa 40 Prozent der Anfragen ohne den Einsatz von Mitarbeitern gelöst werden.

Mit seinem Optimismus hebt sich Airbnb von Konkurrenten wie Booking Holdings und den Hotelketten Hilton und Marriott ab. Diese äußerten sich zuletzt vorsichtig zum vierten Quartal. Sie verwiesen auf hohe Flugpreise infolge des Iran-Kriegs sowie auf Unruhen in Teilen Europas. Airbnb erklärte, die Entwicklungen in Europa, dem Nahen Osten und Afrika genau zu beobachten.

CHICAGO, ILLINOIS - DECEMBER 03: Airbnb gift cards are offered for sale at a Walgreens store on December 03, 2025 in Chicago, Illinois. Gift cards have long been a popular holiday gift and a go-to for shoppers in a pinch to find a last-minute gift. Scott Olson/Getty Images/AFP (Photo by SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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