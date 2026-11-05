Luxuszug-Anbieter Arsenale wächst mit "Dream of the Desert"

Der Zug entsteht in Zusammenarbeit mit der staatlichen Eisenbahngesellschaft Saudi Arabia Railways und ist Teil einer öffentlich-privaten Partnerschaft im Bereich des Luxusreisetourismus. Ausgangspunkt der Reisen ist die Hauptstadt Riad. Von dort führt die Strecke durch die nördlichen Regionen des Königreichs, vorbei an historischen Siedlungen, Gebirgslandschaften und weitläufigen Wüstengebieten.

In der ersten Ausbaustufe verfügt der Zug über 24 private Suiten und einen Speisewagen. Angeboten werden ein persönlicher Bordservice, regionale Küche sowie Ausflüge und kulturelle Erlebnisse entlang der Strecken. Für die erste Saison sind zwei Routen vorgesehen: "The Desert Kingdoms" führt über vier Tage und drei Nächte durch die Regionen Al Jouf und Hail. Geplant sind unter anderem ein Galadinner in der historischen Festung Marid in Dumat Al-Jandal sowie ein Ausflug in das Ajagebirge mit seinen markanten Granitformationen.

Die zweite Route trägt den Namen "Shadows of Aja" und dauert drei Tage und zwei Nächte. Sie verbindet Hail mit der Region Al Qassim. Zum Programm gehören Geländewagentouren durch die Wüste, astronomische Beobachtungen sowie Besuche von Oasen und Dattelplantagen mit Begegnungen mit örtlichen Landwirten und Kunsthandwerkern. Die Preise beginnen bei rund 20.666 Euro für zwei Personen, für eine private Suite und eine zweitägige Reise. Im Preis enthalten sind die Übernachtung, die Verpflegung an Bord und an den Reisezielen sowie die im Reiseprogramm vorgesehenen Erlebnisse.

Arsenale hat seit 2023 seine internationale Expansion verstärkt. In den Vereinigten Arabischen Emiraten entwickelt Arsenale zusammen mit Etihad Rail ein weiteres Luxuszugprojekt. In Usbekistan ist gemeinsam mit den staatlichen Eisenbahnen und dem Tourismuskomitee der "Samarkand Express" geplant, der erste Luxuszug Zentralasiens.

In Ägypten entwickelt Arsenale zusammen mit der Egypt National Railway den "Guardian of the Nile". In Italien ist das Unternehmen mit dem "La Dolce Vita Orient Express" bereits im Luxuszugsegment aktiv. Das Projekt entstand in Zusammenarbeit mit Orient Express und der italienischen Bahngesellschaft Trenitalia.