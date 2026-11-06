Elon Musk verliert seine teuerste politische Wette ausgerechnet in Texas

Die Summe von mindestens 474 Millionen Dollar umfasst nur die Ausgaben bis Mitte Oktober, die Berichte für die Zeit nach der Wahl müssen erst Anfang Dezember bei der Bundeswahlbehörde FEC eingereicht werden. Schon jetzt gilt der Betrag als Rekord für eine Einzelperson in der US-Geschichte. Allein dem Senate Leadership Fund, dem wichtigsten Unterstützerkomitee der republikanischen Senatskandidatinnen und Senatskandidaten, überwies Musk laut dessen Quartalsbericht an die FEC im September 75 und 83 Millionen Dollar. Jeweils am Tag danach leitete der Fonds dieselben Beträge an ein Komitee weiter, das Paxton unterstützte. Gouverneur Abbott erhielt kurz vor der Wahl fünf Millionen Dollar.

Gemessen an Musks Vermögen ist das wenig: Im Oktober wurde es auf rund 920 Milliarden Dollar geschätzt. Politisch aber wiegt die Niederlage schwer. Die Demokraten eroberten bei den Zwischenwahlen beide Kammern des Kongresses, der neue Kongress tritt im Jänner zusammen. Musk reagierte auf seiner Plattform X mit einem Satz, der auf seine Pläne für Rechenzentren in der Erdumlaufbahn anspielt: „Rechenzentren im All sehen gerade ziemlich verlockend aus.“

Die Anlegerinnen und Anleger reagierten weniger gelassen. Am Tag nach der Wahl schloss die SpaceX-Aktie 3,8 Prozent im Minus, Tesla verlor 3,3 Prozent, während der breite Markt zulegte. Auch am Donnerstag setzten beide Papiere ihre Talfahrt fort.