Emirates verliert mehr als ein Fünftel der Passagiere und bleibt dennoch in der Gewinnzone

Die Krise in der Region schlägt auch am Flughafen Wien durch. Im September reisten laut Verkehrsergebnis des Flughafens Wien 57.430 Passagierinnen und Passagiere in den Nahen und Mittleren Osten, um 28,0 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Als Grund nennt der Flughafen neben dem kleineren Angebot der Billigairlines die reduzierten Verbindungen wegen der anhaltenden Krise in der Region. Emirates fliegt Wien weiter an und fertigt ihre Gäste laut Flughafen Wien im Terminal 3 ab.

Mehr Auswahl nach Dubai gibt es im Dezember: Austrian Airlines nimmt die Strecke von Wien nach Dubai laut Lufthansa Group ab 12. Dezember mit fünf wöchentlichen Flügen wieder auf. Wer für die Weihnachtsferien oder die Semesterferien eine Reise an den Golf plant, kann Preise und Umsteigeverbindungen daher bald wieder bei mehreren Anbietern vergleichen.

Haben Sie bereits gebucht, prüfen Sie vor der Reise die Reisehinweise des österreichischen Außenministeriums und kurz vor dem Abflug den Status Ihres Fluges. Für Abflüge ab Österreich gelten die EU-Fluggastrechte laut dem EU-Portal Ihr Europa auch bei Airlines mit Sitz außerhalb der EU. Wird ein Flug annulliert, haben Sie Anspruch auf Erstattung oder Ersatzbeförderung sowie auf Betreuung während der Wartezeit. Eine Ausgleichszahlung entfällt, wenn außergewöhnliche Umstände wie eine Luftraumsperre vorliegen. Weitere Nachrichten zu Airlines und Flughäfen finden Sie auf unserer Themenseite Luftfahrt & Flugreisen.