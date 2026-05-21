Vergabe von Wiesn-Zelten: Wirt will bis zum EuGH ziehen

Der Wirt Alexander Egger, Geschäftsführer der WE Gutshof GmbH, die den Antrag gestellt hatte, kündigte an, gegen die Entscheidung Beschwerde beim Bayerischen Obersten Landesgericht einzulegen.

Die WE Gutshof GmbH hatte die Prüfung für zwei zentrale Zelte beantragt: das Paulaner-Festzelt und für das traditionelle Anzapfzelt Schottenhamel, das seit mehr als 150 Jahren – seit 1867 – in Händen der Familie Schottenhamel ist.

"Wir wollen, dass die Stadt München die begehrten Festzeltplätze künftig nach transparenten, objektiven und fairen Kriterien vergibt, und damit allen leistungsfähigen Bewerbern eine reelle und gleichberechtigte Chance auf ein großes Festzelt eröffnet", ließ Egger mitteilen. "Wir werden alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen – notfalls bis zum Europäischen Gerichtshof in Luxemburg –, damit auf dem Oktoberfest echte Chancengleichheit gewährleistet wird."

Egger, der bisher mit der Münchner Stubn ein kleines Wiesn-Zelt betreibt, will nun ein großes Zelt bekommen, hatte sich hierfür beworben, ging aber bisher leer aus. Neben dem Antrag bei der Vergabekammer wandte er sich in einem Eilantrag gegen die Ablehnung seiner Bewerbung für das Volkssängerzelt auf der Oidn Wiesn an das Verwaltungsgericht München. Hier sei noch keine Entscheidung gefallen, teilte das Gericht auf Anfrage mit.