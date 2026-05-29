Wintertourismus 2025/26 auf Rekordhoch

Den Schub in Richtung Rekord verursachten vor allem die Wintergäste aus dem Ausland, die mit 57,6 Millionen Nächtigungen das Gros der Buchungen tätigten – um 3,1 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Inlandsnachfrage erhöhte sich leicht um 0,8 Prozent auf 16,7 Millionen Übernachtungen.

Besonders erfreulich sei, dass die Nachfrage sowohl aus dem Ausland als auch aus dem Inland gestiegen ist, betonte Tourismus-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner (ÖVP). Die Entwicklung in Wien zeige, wie stark sich Österreich mittlerweile als Ganzjahresdestination positioniere. "Österreich ist längst mehr als nur Skiurlaub – unser Erfolg entsteht dort, wo Natur, Kulinarik, Kultur, Bewegung, Sicherheit und Lebensgefühl zusammenkommen", hielt Zehetner fest.

Der Tourismus stehe auch weiterhin vor großen Herausforderungen – hohe Kosten, Fachkräftebedarf, internationale Konkurrenz oder Fragen der Akzeptanz in den Regionen. "Erfolgreicher Tourismus muss Gästen Freude machen und den Regionen Kraft geben", so die Staatssekretärin.