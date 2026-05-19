Neuer Strand Neusiedler See: Esterhazy eröffnet Guesthouses in Breitenbrunn

Monika Waitusch, Michael Gröschl, Daniela Winkler, Helmut Hareter und Matthias Grün©wearegiving
Mit 45 neuen Guesthouses erweitert Esterhazy das touristische Angebot am Neuen Strand Neusiedler See. Das Projekt setzt auf nachhaltige Bauweise, regionale Wertschöpfung und ganzjährigen Tourismus.
Zwischen Schilf, Wasser und weitem Himmel hat Esterhazy vergangene Woche die neuen Guesthouses am Neuen Strand Neusiedler See offiziell eröffnet. Bereits seit dem Soft Opening Ende März stehen die 45 Unterkünfte Gästen zur Verfügung. Sie sind Teil der seit 2019 laufenden Neugestaltung des Areals in Breitenbrunn und sollen den Standort als ganzjährige Destination stärken.
Begleitet wurde die Eröffnung von einer symbolischen Strauchpflanzung. Gemeinsam setzten Esterhazy-Vorstandsvorsitzender Matthias Grün, Vorstand Michael Gröschl, Landesrätin Daniela Winkler, Bürgermeister Helmut Hareter und General Managerin Monika Waitusch einen Blühstrauch als Zeichen für Nachhaltigkeit und regionale Verbundenheit.
Regionale Naturmotive als Design-Leitmotiv
Die Guesthouses liegen direkt am Wasser des UNESCO-Weltkulturerbes Fertő–Neusiedler See und bieten Platz für zwei bis sechs Personen. Insgesamt stehen 162 Schlafplätze zur Verfügung. Alle Einheiten verfügen über Terrassen und voll ausgestattete Küchen, 28 Unterkünfte zusätzlich über integrierte Sauna-Module. Restaurant Libelle, Strandbar, Wassersportzentrum und Motorik-Spielplatz sind fußläufig erreichbar.
Das Konzept entstand laut Esterhazy in Abstimmung mit dem Gestaltungsbeirat des UNESCO-Welterbes sowie Fachstellen aus Naturschutz, Landschaftsschutz und Wasserrecht. Auch das Interior Design orientiert sich an regionalen Naturmotiven: Farblich wurden Nuancen des Federkleids heimischer Vogelarten wie Graugans, Wasserralle und Schilfrohrsänger aufgegriffen. Für den Bau wurden regionale Materialien verwendet. Alle Guesthouses sind mit Photovoltaikanlagen ausgestattet und Teil des Energiekonzepts des gesamten Neuen Strands.
„Mit der Eröffnung der Guesthouses am Neuen Strand setzen wir ein klares Zeichen für unseren Anspruch, nachhaltige Entwicklung aktiv zu gestalten. Holzbauweise in höchster Qualität, weitgehende Energieautarkie und insgesamt rund 11.000 m² entsiegelte Fläche belegen, dass wir im Bewusstsein dieser einzigartigen Naturregion besonders verantwortungsvoll agieren. So ist Nachhaltigkeit für uns kein Schlagwort, sondern integraler Bestandteil all unserer Projekte“, sagt Matthias Grün, Vorstandsvorsitzender der Esterhazy Betriebe AG.
Entwicklung zur Ganzjahresdestination
Insgesamt investiert Esterhazy laut eigenen Angaben rund 53 Millionen Euro in den Standort Breitenbrunn. Unterstützt wird das Projekt durch Fördermittel aus dem EFRE-Programm und die Schwerpunktförderung der Tourismus- und Freizeitwirtschaft des Landes Burgenland.
Für Vorstand Michael Gröschl ist das Projekt Teil einer langfristigen Strategie: „Mit der Eröffnung der Guesthouses setzen wir einen zentralen strategischen Schritt zur Weiterentwicklung des Neuen Strands Neusiedler See als ganzjährige und mehrtägige Destination. Hochwertige Übernachtungsmöglichkeiten direkt am Wasser verlängern die Aufenthaltsdauer und schaffen zusätzliche touristische Wertschöpfung.“
Auch Bürgermeister Helmut Hareter sieht darin einen wirtschaftlichen Impuls für die Gemeinde: „Die neuen Guesthouses bedeuten einen echten Zugewinn für Breitenbrunn. Sie schaffen zusätzliche Übernachtungsmöglichkeiten und stärken unsere Gemeinde als beliebten Urlaubsort am Neusiedler See.“