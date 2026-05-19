Neuer Strand Neusiedler See: Esterhazy eröffnet Guesthouses in Breitenbrunn

Zwischen Schilf, Wasser und weitem Himmel hat Esterhazy vergangene Woche die neuen Guesthouses am Neuen Strand Neusiedler See offiziell eröffnet. Bereits seit dem Soft Opening Ende März stehen die 45 Unterkünfte Gästen zur Verfügung. Sie sind Teil der seit 2019 laufenden Neugestaltung des Areals in Breitenbrunn und sollen den Standort als ganzjährige Destination stärken.

Begleitet wurde die Eröffnung von einer symbolischen Strauchpflanzung. Gemeinsam setzten Esterhazy-Vorstandsvorsitzender Matthias Grün, Vorstand Michael Gröschl, Landesrätin Daniela Winkler, Bürgermeister Helmut Hareter und General Managerin Monika Waitusch einen Blühstrauch als Zeichen für Nachhaltigkeit und regionale Verbundenheit.