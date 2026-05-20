Neuer Orient-Express bringt Reisende von Rom nach Istanbul

Mehr als 140 Jahre nach dem Start des legendären Orient-Express soll 2026 wieder eine Luxuszugverbindung von Rom nach Istanbul angeboten werden. Der „La Dolce Vita Orient Express“ startet am 22. Oktober zu seiner ersten Fahrt auf der historischen Route. Die Reise dauert fünf Tage und vier Nächte. Die Gäste beginnen ihre Fahrt vom Bahnhof Roma Ostiense aus.

Die Kabinen und Suiten wurden im Stil Italiens der 1960er-Jahre gestaltet. Für das gastronomische Angebot an Bord ist der deutsche Drei-Sterne-Koch Heinz Beck verantwortlich. Erster Halt ist Venedig. Dort können die Gäste die Stadt auf eigene Faust erkunden oder an organisierten Ausflügen teilnehmen, etwa an einer Bootsfahrt durch die Lagune.