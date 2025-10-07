Kopenhagen: Der andere Blick auf die lebenswerteste Stadt der Welt

Tatsächlich ist der Abriss von Gebäuden in Dänemark nicht unüblich. Laut dem Ministerium für Soziales und Wohnungswesen werden jährlich etwa 2,2 Millionen Quadratmeter abgerissen, fünf bis sechs aber neu gebaut. Damit steigen auch die CO 2 -Emissionen. Deshalb wurde bereits 2022 von Vertretern der Branche die „Reduktions-Roadmap“ entwickelt. Sie legte fest, dass bis 2032 die Emissionen um 96 Prozent reduziert werden müssen, damit sich Dänemark an das Pariser Klima-Abkommen halten kann.

Bis 2025 sollten die Emissionen pro gebaute Quadratmeter im Land halbiert werden. Mehr als 630 dänische Bauunternehmen unterzeichneten das Abkommen. Doch bald zeigte sich: Trotz der vorgeschriebenen 33-prozentigen Reduktion lagen die Emissionen noch immer deutlich zu hoch.

So entstand dieses Jahr die Non-Profit-Organisation ByggestopBevægelsen – die „Baustopp-Bewegung“. Ihr Ziel: den Neubau von Gebäuden um 80 Prozent zu reduzieren. Dafür sucht sie den Dialog mit der Branche sowie mit lokalen und nationalen Politikern, um eine gesetzliche Verankerung zu erreichen. Bauingenieur Nicolai Nørrekær Mortensen engagiert sich in seiner Freizeit in der Bewegung. Für ihn liegen die Chancen nicht nur im Nachhaltigen, sondern auch im Sozialen: „Statt Wände niederzureißen und unsere Wohnungen größer zu machen, können wir Wände aufstellen, um näher beieinander zu wohnen. So würden wir auch kulturell und sozial näher beieinander sein.“

Auch Jørgensen sieht viel soziales Potenzial im Bausektor: „Wir stellen nicht nur Wohnungen zur Verfügung, wir befassen uns auch mit sozialen Themen und Klimaaspekten. Der Grundsatz lautet immer, wie können wir einen konstruktiven Part bei der Entwicklung der Wohlfahrtsgesellschaft spielen?“