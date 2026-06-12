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"Kulturstreik" legt Italiens Museen und Theater teils lahm

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Auch Kunstbiennale in Venedig betroffen
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Mit einem landesweiten Streik haben Beschäftigte des italienischen Kultursektors am Freitag auf prekäre Arbeitsbedingungen, niedrige Löhne und unsichere Beschäftigungsverhältnisse aufmerksam gemacht. Betroffen waren Museen, Bibliotheken, Archive, Theater, Ausstellungshäuser und weitere Kultureinrichtungen.

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Zu dem Ausstand hatten mehrere Gewerkschaften und Arbeitnehmerorganisationen aufgerufen. Unterstützt wurde die Mobilisierung auch von Verbänden, die sich seit Jahren für bessere Arbeitsbedingungen im Kulturbereich einsetzen. Die Streikenden fordern unter anderem höhere Löhne, mehr Festanstellungen, bessere Arbeits- und Gesundheitsschutzstandards sowie eine Verringerung von Outsourcing und befristeten Beschäftigungsverhältnissen.

Kritisiert wird insbesondere die starke Abhängigkeit vieler Einrichtungen von externen Dienstleistern. Dies führe nach Ansicht der Gewerkschaften zu erheblichen Unterschieden bei Bezahlung und Arbeitsbedingungen der Belegschaft.

Die Auswirkungen des Streiks fielen regional unterschiedlich aus. Besucher mussten mit geänderten Öffnungszeiten, eingeschränkten Dienstleistungen oder vorübergehenden Schließungen rechnen. In Venedig waren auch Einrichtungen der Kunstbiennale betroffen. Mehrere nationale Pavillons blieben geschlossen oder verkürzten ihre Öffnungszeiten. Nach Angaben der Organisatoren beteiligten sich zudem Beschäftigte von Buchhandlungen, Kulturvermittlungsdiensten und Bibliotheken an dem Ausstand.

Gewerkschaftsvertreter erklärten, die kulturelle Bedeutung Italiens stehe im Widerspruch zu den Arbeitsbedingungen vieler Beschäftigter im Sektor. Kultur werde als nationales Aushängeschild präsentiert, während zahlreiche Arbeitnehmer mit Unsicherheit und niedrigen Einkommen konfrontiert seien. Der Streik gilt als erste landesweite Mobilisierung im italienischen Kultursektor und soll die politische Debatte über den Stellenwert kultureller Arbeit neu beleben.

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