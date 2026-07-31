Serie über Giorgio Armanis Leben in Arbeit

"Ich habe Giorgio über viele Jahre gekannt, bewundert und Zeit mit ihm verbracht, bei offiziellen Anlässen und in privaterem Rahmen", erklärte Ozpetek laut Medienangaben. Gesprochen hätten die beiden über das Kino, für das Armani sich begeisterte, außerdem über Kunst, Kostüme, Architektur "und, ich würde sagen, über das Leben selbst". Er habe in ihm einen Visionär und einen brillanten Künstler gesehen, "aber auch einen bodenständigen und sehr entschlossenen Mann".

Armani gehörte jahrzehntelang zu den wichtigsten Modemachern der Welt. In Hollywood gelang ihm 1980 der Durchbruch, als er Richard Gere in "American Gigolo" ("Ein Mann für gewisse Stunden") einkleidete. Auf der Leinwand folgten Kevin Costner ("Die Unbestechlichen"), Tom Cruise ("Mission Impossible") und Leonardo DiCaprio ("Wolf of Wall Street").