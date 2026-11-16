Infrastrukturreport: Sorge vor Cyberattacken wächst

Hohe Energie- und Rohstoffpreise belasten nach Angaben von 77 Prozent der 240 befragten Manager die Wettbewerbsfähigkeit. Um Importabhängigkeiten abzubauen, befürworten jeweils 63 Prozent die Erschließung eigener Öl- und Gasvorkommen in Österreich sowie eine Forcierung des heimischen Bergbaus. Die Versorgung mit Gütern des täglichen Gebrauchs sehen 78 Prozent im Krisenfall gesichert, bei kritischen Rohstoffen sind es 57 Prozent.

"Österreich verliert im internationalen Standortwettbewerb zunehmend an Boden", verweist FBA-Initiator David Ungar-Klein auf den Rückfall Österreichs im IMD-Wettbewerbsranking von Platz 16 (2020) auf Rang 29 (2026). "Die Probleme sind seit Jahren bekannt - doch statt die Rahmenbedingungen endlich zu verbessern, beweist Österreich vor allem bei der Schaffung neuer Belastungen und Investitionshemmnisse bemerkenswerte Innovationskraft", sagte Ungar-Klein im Vorfeld des FBA-Symposiums in der Wirtschaftskammer Wien am Montag.

Zusätzlichen Druck erzeugen Verschiebungen bei Verkehrsprojekten wegen Sparmaßnahmen. So bewerten 60 Prozent der Manager die Flughafenspange zwischen Wien und Bruck an der Leitha als wirksame Entlastungsmaßnahme. "Man muss sich vor Augen halten, was die Verschiebung solcher Infrastrukturprojekte für die betroffenen Regionen konkret bedeutet", betont Sebastian Kummer, Vorstand des Instituts für Transportwirtschaft und Logistik an der WU Wien. "Gerade bei Maßnahmen zur Verkehrsentlastung heißt jeder weitere Aufschub, dass die Menschen in den umliegenden Gemeinden länger unter hohem Verkehrsaufkommen, Staus und Lärmbelastung leiden. Gleichzeitig werden die wirtschaftliche Entwicklung der Region und die Erreichbarkeit von Betrieben erschwert. Wer solche Projekte verschiebt, verschiebt damit auch dringend benötigte Verbesserungen für Bevölkerung und Wirtschaft."

63 Prozent der Manager forderten in der FBA-Befragung die Abschaffung der Flugabgabe, um den Standort Wien gegenüber Bratislava zu stärken. "Der Österreichische Infrastrukturreport unterstreicht die zentrale Bedeutung des Flughafen Wien als internationales Drehkreuz für Wirtschaft und Tourismus und wichtigen Standortfaktor mit mehr als 23.000 Beschäftigten und antizyklischen Investitionen von rund 330 Mio. Euro Capex 2026", sagte Flughafen-Wien-Vorstand Günther Ofner. "Eine leistungsfähige internationale Anbindung ist entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit Österreichs. Dafür braucht es wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen, die die Wirtschaftlichkeit des Luftfahrtstandortes Österreich unterstützen. Zusätzliche nationale Kostenbelastungen durch eine Flugabgabe sind hier kontraproduktiv."

Erhebliches Produktivitätspotenzial ortet der Report im Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Die Manager erwarten sich davon ein Produktivitätsplus von 15 Prozent, was einem Wertschöpfungspotenzial von 77 Mrd. Euro entspricht. Allerdings sehen 80 Prozent die Gesellschaft darauf nicht ausreichend vorbereitet, 90 Prozent fordern eine Bildungsoffensive. "Künstliche Intelligenz wird als große Chance für die Produktivität in Österreich gesehen", sagt Co-Autorin Katharina Reinwald. Das Potenzial sei aus der Sicht der Manager groß, "die Voraussetzungen, um es voll auszuschöpfen, sind aber noch nicht ausreichend gegeben."

Eine generell optimal ausgebaute Infrastruktur könnte die Produktivität laut Modellrechnung um 19 Prozent steigern - ungenutzte 97 Mrd. Euro an jährlicher Wertschöpfung. "Infrastrukturinvestitionen lohnen sich für den gesamten Standort. Da darf nicht gespart werden", warnt Kummer. "Eine höhere Wertschöpfung der Unternehmen durch höhere Produktivität bedeutet entsprechend mehr Steuereinnahmen. Hätte Österreich bereits in den vergangenen Jahren die Produktivitätsvorteile einer optimierten Infrastruktur nutzen können, wäre der Druck auf den öffentlichen Haushalt jetzt deutlich geringer."

(S E R V I C E - "24. Future Business Austria - Standort- und Infrastruktursymposium 2026", Montag, 16. November 2026, ab 8.30 Uhr; Details und Report unter www.infrastrukturreport.at)