Ilulissat: Neuer Flughafen bringt Direktflüge von Kopenhagen an Grönlands Eisfjord

Die Stadt Ilulissat an der Westküste Grönlands ist seit Donnerstag direkt aus Europa erreichbar. Am 29. Oktober 2026 hat der neue internationale Flughafen seinen Betrieb aufgenommen, wie die staatliche Betreibergesellschaft Greenland Airports mitteilt. Das Terminal hat drei Gates, zwei für Inlandsflüge und eines für internationale Verbindungen.

Entscheidend ist die neue Piste. Sie ist laut der grönländischen Flughafengesellschaft Kalaallit Airports 2.200 Meter lang. Die alte Landebahn maß laut dem offiziellen Luftfahrthandbuch nur 845 Meter. Nun können Mittelstreckenjets landen: Im Winter fliegt für Air Greenland laut deren Angaben eine Boeing 737-800 der Fluglinie Jettime mit 180 Plätzen.