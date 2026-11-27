Ursprünglich war vorgesehen, ein Drittel der Einnahmen aus der Nächtigungsabgabe dem allgemeinen Landeshaushalt zuzuführen, der angesichts der davongaloppierenden Schulden jeden Cent gebrauchen kann. In den Verhandlungen einigte man sich nun aber darauf, dass künftig 80 Prozent im Tourismus bleiben: 43 Prozent gehen an die Tourismusverbände, 37 Prozent an das Tourismusressort des Landes.

Im Dezember 2026 werden die Tarife indexiert. Ab Juni 2027 beträgt die Nächtigungsabgabe pro Person und Nacht dann 4,90 Euro in Beherbergungsbetrieben, 3,90 Euro auf Campingplätzen und 2,90 Euro in Schutzhütten. Bisher sei die Steiermark im Bundesländervergleich im unteren Drittel gelegen, künftig bewege man sich im oberen Mittelfeld. In Wien, Tirol und Salzburg liegen die Abgaben weiterhin höher, hieß es in der Aussendung.

Für die Tourismusverbände bedeute die höhere Nächtigungsabgabe in einem vollen Beitragsjahr rund 9,45 Millionen Euro mehr. Statt bisher 13,8 Millionen Euro stehen ihnen künftig rund 23,25 Millionen Euro zur Verfügung. Das entspreche einem Plus von 68,5 Prozent. Auch die Gemeinden würden profitieren: 24 Prozent des Anteils der Tourismusverbände sind für touristische Infrastruktur in den Kommunen zweckgewidmet. Über die konkrete Verwendung entscheiden Tourismusverbände und Bürgermeisterinnen und Bürgermeister gemeinsam. Die Tourismusverbände erhalten zudem die Möglichkeit, den Grundbetrag um bis zu 50 Prozent anzuheben. Diese zusätzlichen Einnahmen werden zur Gänze bei den Verbänden bleiben.

"Dass wir nun eine bessere Aufteilung der Einnahmen erreichen konnten und künftig vier von fünf Euro im Tourismus bleiben, ist ein wichtiges Ergebnis. Mir ist zwar bewusst, dass die Erhöhung für viele Betriebe und Regionen eine Herausforderung bleibt, aber dieses Geld ist auch notwendig. Wir wollen unsere Betriebe stärken, um ihnen Investitionen in die Qualität und Weiterentwicklung ihres Angebots zu ermöglichen. Davon profitieren letztlich unsere Gäste, die in der Steiermark ein attraktives und hochwertiges Urlaubsangebot vorfinden sollen", sagte Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ).

Andreas Keinprecht, Vorsitzender der Erlebnisregion Schladming-Dachstein und Vertreter der steirischen Erlebnisregionen, zeigte sich froh über die Ergebnisse für die Mittelverwendung, meinte aber: "In zwei weiteren Punkten - dem Zeitpunkt und der Höhe - sehen wir weiterhin Handlungsbedarf. Das vorliegende Ergebnis ist für uns daher ein Schritt in die richtige Richtung, aber noch keine zufriedenstellende Gesamtlösung. Wir erwarten deshalb, dass die Gespräche fortgesetzt werden, um auch in diesen beiden Punkten eine tragfähige Lösung zu finden."