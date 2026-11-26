Schultz verwies vor den Delegierten im WKÖ-Hauptquartier auf der Wiener Wieden auf die bisherigen Schritte. Dazu zählt ein ausgeglichener Haushalt 2026, nachdem ein Minus von gut vier Millionen Euro veranschlagt gewesen war. Der Personalstand wurde in der Bundeskammer um 200 Vollzeitäquivalente um ein Viertel reduziert. Spüren sollen vor allem personalstärkere Unternehmen eine dauerhafte Entlastung der Mitglieder um jährlich 100 Millionen Euro ab 2030 über eine reduzierte Kammerumlage 2. Schultz zählte viele weitere Punkte auf.

"Wir haben im vergangenen Jahr die Wirtschaftskammer neu aufgestellt: effizienter, schlanker, stärker", sagte Schultz. "Aber das ist noch lange kein Schlusspunkt. Wir schauen laufend darauf, was die Reformmaßnahmen für die Betriebe bringen und wie wir für unsere Mitglieder noch besser werden können", bekräftigte sie bisherige Ansagen. In einem solch kurzen Zeitraum solch umfassende Maßnahmen umzusetzen solle eine andere Organisation erst einmal schaffen. "Wir klotzen bei den Reformen, während die Regierung bei den Entbürokratisierungsmaßnahmen nur kleckert."

Zum Thema Wirtschaftslage an sich sorgte sich Schultz ums schleppende Wirtschaftswachstum und sinkende Investitionen. "Wir brauchen Rahmenbedingungen, die Wachstum ermöglichen", forderte sie ein Konjunkturpaket, "das Zukunftsinvestitionen in Gang setzt und Wachstum fördert". Die Sanierungsoffensive mit 500 Millionen Euro für 2027 gebe der Bauwirtschaft und dem Handel einen wichtigen Impuls. Als weitere Schritte brauche es nun den erhöhten Investitionsfreibetrag auch 2027, eine Anhebung der Forschungsprämie sowie neue, innovative Lösungen bei den Abschreibungsmöglichkeiten für Unternehmen - Stichwort "Superabschreibung" mit Sätzen über 100 Prozent wie etwa in Italien und Frankreich, was hierzulande etwa auch die Industriellenvereinigung (IV) seit einiger Zeit fordert.

In Italien gebe es für bestimmte Projekte sogar eine "Hyperabschreibung" mit 250 Prozent. Wieso das in Österreich nicht möglich sein soll, fragte Schultz.

Bei der Abstimmung zum Budgetvoranschlag zeigten sich die derzeitigen Fronten: Mit dem Wirtschaftsbund stimmten die Sozialdemokraten und die Liste Industrie. Die anderen Fraktionen verwehrten ihre Zustimmung. Grüne und Liberale (UNOS) kritisierten, dass das Wirtschaftsparlament künftig nur mehr einmal statt zweimal jährlich tagen soll, um auch auf diesem Wege Gelder zu sparen. Das sei demokratiepolitisch bedenklich. Auf der anderen Seite gebe es zu wenig Einsparungsbemühungen, bekräftigten sie. Mehrheitlich beschlossen wurde, dass der Rechnungsabschluss künftig im erweiterten Präsidium (nicht öffentlich) und nicht mehr im (öffentlichen) Wirtschaftsparlament beschlossen werden soll. Der Voranschlag soll weiterhin vom Kollegialorgan fixiert werden.

Die Ersparnis der Streichung eines der bisher zwei Wirtschaftsparlamentssitzungen pro Jahr betrage etwa 150.000 Euro, hieß es aus der Kammerspitze auf APA-Nachfrage. Gesetzlich sind die Sitzungen nicht vorgeschrieben.

Im Plenum kam es dann zum Teil zu hitzigen Debatten. Freiheitliche Wirtschaft, Grüne und UNOS sahen vor allem vergebene Chancen für Reformen und wünschten sich viel weitergehende Schritte vom ÖVP-Wirtschaftsbund, dessen Leute die Maßnahmen naturgemäß goutierten. Von einer durch Schultz eingerichteten Reformgruppe zeigten sich Blau, Grün und Pink weiter enttäuscht, gemeinsame Anträge erhielten keine Mehrheit.

Wichtigste gemeinsame Forderung war und blieb eine Änderung beim Kammer-Wahlrecht. Die Sozialdemokraten (SWV) ernteten vor allem von den Blauen Häme für das Verteidigen der bisherigen Reformschritte. Der SWV sieht anhand der Struktur der Kammer bereits große Schritte getan und will - wie etwa auch die Grünen - noch mehr für kleine Unternehmen herausholen.

Für die nächste Etappe der Kammerreform unterstrich die WKÖ-Präsidentin, die Zahl der derzeit 693 Körperschaften öffentlichen Rechts, aus denen die insgesamt zehn Wirtschaftskammern - im Bund und in den neun Ländern - bestehen, um mindestens 100 zu reduzieren. Ab der nächsten Funktionsperiode 2030 - zuvor ist dies aus wahlrechtlichen Gründen nicht möglich - soll die Interessenvertretung in schlankeren Strukturen gebündelt werden. Das ging im Vorfeld etwa Freiheitlichen, Grünen und UNOS nicht weit genug. Die Sozialdemokraten sahen darin einen positiven Anfang.

Einige Reformen wurden auch bereits am Mittwoch im erweiterten Präsidium der Wirtschaftskammer mit Vertreterinnen und Vertretern aller Fraktionen getroffen. Unter anderen Punkten sollen Unternehmen bei der gerichtlichen Klärung von Rechtsfragen unterstützt werden, die über den Einzelfall hinaus für eine Vielzahl von Betrieben von Bedeutung sind. Dazu wird ein zehn Millionen Euro schwerer Klagsfonds eingerichtet.

Das Erweiterte Präsidium der WKÖ hat auch eine Obergrenze für die Kammerrücklagen beschlossen. Sie sollen künftig höchstens 100 Prozent der Personal- und Sachaufwendungen eines Jahres betragen. Fachorganisationen, deren Rücklagen darüber liegen, sollen den Überschuss ab 2028 schrittweise abbauen. Freiwerdende Mittel sollen den Mitgliedern zugutekommen. Die Rücklagen der Kammer von gut zwei Milliarden Euro stehen seit Jahren von vielen Seiten in der Kritik.