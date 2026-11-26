Neben dem Gaswirtschaftsgesetz ist die Regierung auch beim Erneuerbares-Gas-Gesetz (EGG) säumig, das die Koalition als eines der Leuchtturmprojekte eigentlich bis zum Sommer 2025 umsetzen wollte.

Beim EEG soll es auch 2027 ein Provisorium zu den auslaufenden Marktprämien für bestehende Biogasanlagen geben. Zu den Marktprämien verwies Hattmannsdorfer auf "koalitionäre Verhandlungen". Zum für 2025 versprochenen EEG an sich sagte der Minister: "Ich verstehe, dass man immer alles gleich haben möchte. Wir haben einen klaren Abarbeitungsplan."

Beim Gaswirtschaftsgesetz (GWG) läuft inzwischen ein EU-Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich. Wegen der fehlenden Novelle liegt auch ein genehmigungsreifes und fertig entwickeltes Wasserstoffprojekt der Burgenland Energie auf Eis.

Unter Zugzwang ist Hattmannsdorfer beim Gaswirtschaftsgesetz aber vor allem, weil das bestehende Gesetz weiter eine Anschlusspflicht vorsieht, obwohl aufgrund des Rückgangs bei den Gasheizungen eigentlich ein Rückbau der Verteilnetze notwendig wäre. Für die Netzbetreiber fehlt damit der rechtliche Rahmen, um nicht ausgelastete Gasleitungen stilllegen zu können.

Experten verweisen darauf, dass ohne die Stilllegung von Gasleitungen die Netzkosten für Unternehmen und Haushalte weiter steigen werden. In den vergangenen Jahren gab es bei den Gasnetzentgelten markante Anstiege.

Auch 2027 steigen die Tarife österreichweit im Schnitt um über 7 Prozent, in Kärnten sogar um über 20 Prozent und in NÖ um über 19 Prozent. In Niederösterreich ist es nach 30,6 Prozent 2026 und 19,4 Prozent 2025 bereits das dritte Jahr in Folge mit zweistelligem Kostenplus.

Die Gasbranche drängte wiederholt auf rasche Beschlüsse im Nationalrat. Danach sieht es aber nicht aus, denn nach einer Einigung unter den Koalitionspartnern ÖVP, SPÖ und NEOS braucht es für einen Beschluss im Parlament noch eine Zwei-Drittel-Mehrheit, also Verhandlungen mit FPÖ oder Grünen.

Das Wirtschaftsministerium gab am Donnerstag den Startschuss für die Neuauflage des österreichischen Netzinfrastrukturplans (ÖNIP). Neben Strom soll dabei auch die Gas- und Wasserstoff-Infrastruktur stärker berücksichtigt werden. Neben der APG und der zuständigen Regulierungsbehörde E-Control ist dieses Mal daher auch der Gasfernleitungsbetreiber AGGM eingebunden.

Standorte für große Batteriespeicherparks und Rechenzentren sollen im ÖNIP erstmals ausgewiesen werden. Zusätzlich zur Höchstspannungsebene (380 kV und 220 kV) werden in der Neuauflage auch 110-kV-Leitungen erfasst. Ein Entwurf des neuen ÖNIP soll Ende 2027 vorliegen, die finale Fassung dann Mitte 2028.