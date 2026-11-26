Hattmannsdorfers Vorschlag nach soll die Spritpreisbremse im Dezember so wie vor Oktober als reine Senkung der Mineralölsteuer fortgeführt werden. Die Details sollen noch vor Monatsende, also spätestens am Montag, bekanntgegeben werden. Hattmannsdorfer sagte, Österreich habe die hohen Spritpreise sehr erfolgreich bekämpft, ohne dabei Engpässe zu verursachen.

Seitens des Koalitionspartners SPÖ erklärte am Donnerstag Energiesprecher Alois Schroll, dass man die "Spritpreis-Runter-Regel", also dass Tankstellen gesunkene Großhandelspreise weitergeben müssen, über den Dezember hinaus als Dauerrecht wolle. Schroll sagte weiters, dass es gut sei, dass die Spritpreise zuletzt merklich gesunken seien, betonte aber zugleich, dass es kein Geheimnis sei, dass sich die SPÖ weiter gegen Übergewinne, und damit für Margeneingriffe, einsetze.