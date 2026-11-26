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Der irische High Court hat die 1,6 Mrd. Euro schwere Übernahme der Bank Permanent TSB (PTSB) durch die heimische BAWAG am Donnerstag abgelehnt. Grund dafür sei, dass die Minderheitsaktionäre nicht gesondert über das Geschäft abstimmen konnten, schreibt die Nachrichtenagentur Reuters. An sich hatten die PTSB-Aktionäre, darunter der irische Staat mit einem Anteil von 57,5 Prozent, dem Deal bereits zugestimmt, auch die Genehmigung der EZB lag bereits vor.

von APA