Teilurteile sind bei Kartellverfahren äußerst selten. Einige Aspekte im Verfahren seien "entscheidungsreif", erklärte die Richterin. Nach einem möglichen Teilurteil würde Vetter "abwarten" und erst später "weitermachen". In komplexen Kartellfällen wird oftmals noch ein Gutachten von einem externen Sachverständigen eingeholt.

Das Kartellgericht hat am Donnerstag auch einen Antrag des heimischen Bierkonzerns Brau Union und der Konzernmutter Heineken auf Unterbrechung des laufenden Verfahrens wegen einer offenen Rechtsfrage abgewiesen. Das österreichische Bundesverwaltungsgericht (BVwG) hat kürzlich dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) eine verfahrensrechtliche Frage zum laufenden Brau-Union-Kartellverfahren zur Vorabentscheidung vorgelegt. Heineken und Brau Union verlangen Akteneinsicht in das Ermittlungsverfahren, die von der BWB mit dem Verweis auf die Rechtslage abgelehnt wurde.

Die Bierproduzenten hatten einen Antrag beim Kartellgericht eingebracht, das derzeit am Wiener Kartellgericht laufende Verfahren bis zur Klärung der offenen Rechtsfrage durch den EuGH auszusetzen. "Aufgrund der fehlenden Akteneinsicht in die Ermittlungsakte der BWB war es uns bisher leider nicht möglich, unsere Verteidigungsrechte vollumfänglich wahrzunehmen", hieß es von der Brau Union gegenüber der APA in einer Stellungnahme. Die BWB lehnt eine Unterbrechung des Verfahrens ab.

Kartellrichterin Vetter begründete die Abweisung des Antrags auf Unterbrechung damit, dass "die Beweise der Antragsgegnerin zugänglich" sind. Dadurch könne man "die Verteidigungsrechte vollständig wahrnehmen", sagte Vetter. Außerdem bestehe "keine unionsrechtliche Pflicht zur Unterbrechung".

Im Fokus des Kartellverfahrens steht die Zusammenarbeit der Brau Union mit sogenannten Getränke-Logistikpartnern und ob wirtschaftlicher Druck auf die Getränkelieferanten ausgeübt wurde. Die Wettbewerbshüter der BWB orten "eine Einflussnahme auf die Aktivität der unabhängigen Getränkehändler" durch den Braukonzern. Die Brau Union weist die Vorwürfe zurück.

Die zum niederländischen Braukonzern Heineken gehörende Brau Union ist unangefochtener Marktführer in Österreich. Rund 60 Prozent des hierzulande produzierten Bieres entfallen auf den Konzern. Zur Brau Union gehören Biermarken wie Gösser, Zipfer, Kaiser, Puntigamer, Schwechater, Wieselburger, Schladminger und Edelweiss.

Seit dem Spätsommer laufen Gespräche zwischen dem Braukonzern und der Bundeswettbewerbsbehörde, ob eine einvernehmliche Verfahrensbeendigung möglich ist. "Bisher ist eine inhaltliche Annäherung nicht erfolgt", sagte ein BWB-Vertreter am Donnerstag vor Gericht. Derzeit scheine "es nicht in Richtung Settlement zu gehen". Ein Brau-Union-Anwalt entgegnete, dass man intern noch in Abstimmung sei und deswegen der BWB noch keinen Schriftsatz übersendet habe. "Wir sind bereit für konstruktive Gespräche."

Am Donnerstag haben im Brau-Union-Kartellverfahren die vorerst letzten Zeugeneinvernahmen stattgefunden. Ein Getränkehändler und ein Brau-Union-Manager wurden als Zeugen befragt. Seit dem Februar 2025 fanden in der Causa 16 öffentliche Verhandlungen statt. Insgesamt wurden bisher 29 Zeuginnen und Zeugen in den Verhandlungen gehört. Der am Donnerstag befragte Getränkehändler hat keine vertragliche Bindung zur Brau Union oder zu einer anderen Brauerei. "Deswegen tun wir uns leichter", sagte der Händler. Das Verhältnis zur Brau Union sei "gut".

Bei der Befragung des Brau-Union-Managers legte die BWB viele Dokumente vor, unter anderem eine E-Mail eines Getränkehändlers an die Behörde. Der Händler zitierte in seinem Mail eine angebliche Kommunikation mit der Brau Union: "Du wirst dieses Angebot annehmen oder du wirst Zug um Zug sterben." Der Brau-Union-Manager konnte sich an die Causa nicht erinnern. "Mit mir hat es diese Kommunikation nicht gegeben." Überlegungen der Brau Union zur Adaptierung der "strategischen Verkaufspartnerschaft" mit bestehenden Getränke-Logistikpartnern führten zu Unmut bei zwei Unternehmern, die sich dann an die Bundeswettbewerbsbehörde wandten und sich über wirtschaftlichen Druck beschwerten. Die beiden als Logistikpartner fungierenden Getränkehändler hätten alle offenen Fragen ansprechen können, so der Brau-Union-Manager. Die Unternehmen hätten dies aber nicht getan.