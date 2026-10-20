Zum Start der Herbstferien fallen am Flughafen Wien gleich mehrere Änderungen zusammen: Zeitumstellung, neuer Flugplan und eine Anreise ohne S-Bahn-Stammstrecke. Was Sie vor dem Abflug wissen sollten.
Die Herbstferien dauern in allen Bundesländern von Dienstag, 27. Oktober, bis Samstag, 31. Oktober 2026. Mit dem Nationalfeiertag am Montag beginnt für viele Familien die Reisezeit schon am Wochenende davor. Wer ab Wien fliegt, muss sich auf drei Änderungen einstellen: In der Nacht auf Sonntag, 25. Oktober, werden die Uhren um 3 Uhr auf 2 Uhr zurückgestellt, am selben Tag startet der Winterflugplan, und die S-Bahn-Stammstrecke ist gesperrt.
Bei der Sicherheitskontrolle haben Sie es dagegen leichter als vor einem Jahr. Seit Juli dürfen Flüssigkeiten bis zu insgesamt zwei Liter ins Handgepäck, Laptops bleiben in der Tasche. Auf dem Rückflug kann das allerdings anders sein.
Anreise: CAT fährt als Bus, S7 endet in St. Marx
Die Stammstrecke zwischen Wien Hauptbahnhof und Praterstern ist laut ÖBB seit 7. September 2026 bis Ende Oktober 2027 gesperrt. Die S7 fährt deshalb nur von und bis St. Marx, dort besteht Anschluss an die Straßenbahnlinien 18 und 71. Direkt zum Flughafen kommen Sie weiterhin mit Railjet- und Intercity-Zügen sowie dem REX7 ab dem Hauptbahnhof.
Der City Airport Train fährt bis 31. Oktober 2027 als Bus. Abfahrt in Wien Mitte ist in der Marxergasse 1b, am Flughafen halten die Busse beim Busbahnhof vor Terminal 3. Die Fahrt dauert laut Betreiber rund 21 Minuten. Zwischen 7 und 19 Uhr fahren die Busse alle zwölf Minuten, sonst alle 15 Minuten. Der erste Bus startet um 5.30 Uhr in Wien Mitte, der letzte um 23.15 Uhr, vom Flughafen geht es von 6.10 bis 23.37 Uhr. Gepäck können Sie mitnehmen, aber nicht mehr in Wien Mitte einchecken.
Zusätzlich bietet ÖBB Postbus seit September zwei neue Linien des Vienna Airport Bus an: VAB 4 ab Karlsplatz und VAB 5 ab Praterstern. Eine Einzelfahrt kostet 11 Euro, Hin und Retour 20 Euro.
Sicherheitskontrolle: Zwei Liter erlaubt, aber nicht überall
An allen zentralen Sicherheitskontrollen des Flughafens Wien arbeiten seit 3. Juli 2026 neue CT-Scanner. Flüssigkeiten sind damit bis zu einem Gesamtvolumen von zwei Litern im Handgepäck erlaubt, Laptops, Tablets und Handys müssen nicht mehr ausgepackt werden. Der Flughafen rät trotzdem zu kleineren Behältern, weil diese seltener eine Nachkontrolle auslösen. Auch Lebensmittel, Cremes, Honig oder Thermoskannen können genauer geprüft werden.
Wichtig für den Rückweg: Nicht alle Flughäfen in Europa haben die neuen Geräte. Darauf weist auch der ÖAMTC hin. Gilt am Urlaubsort noch die 100-Milliliter-Regel, müssen größere Flaschen dort abgegeben werden. Packen Sie Flüssigkeiten im Zweifel so, dass sie auch in einen durchsichtigen Ein-Liter-Beutel passen, oder geben Sie sie im Koffer auf.
Zeitumstellung und Winterflugplan am 25. Oktober
Abflugzeiten auf Tickets und Bordkarten sind immer in Ortszeit angegeben. Wer am Sonntag früh fliegt, sollte Wecker und Anreise trotzdem prüfen, vor allem wenn ein Gerät die Zeit nicht automatisch umstellt. Mit dem Winterflugplan entfallen außerdem mehrere Verbindungen ab Österreich, Airlines können Abflugzeiten verschieben. Kontrollieren Sie Ihre Buchung in der App oder auf der Website der Airline.
Welche Strecken im Winter wegfallen, lesen Sie in unserer Übersicht Winterflugplan ab 25. Oktober: Diese Verbindungen ab Österreich fallen weg. Wurde Ihr Flug gestrichen oder hat er Verspätung, hilft unser Ratgeber zu den Fluggastrechten.
Zeit einplanen am Ferienwochenende
Für Ferienwochenenden empfiehlt der Flughafen Wien, für Check-in, Sicherheitskontrolle und allfällige Grenzkontrollen etwas mehr Zeit einzuplanen und früher anzureisen. Wer nur mit Handgepäck reist, spart Zeit mit dem Online-Check-in und der Bordkarte am Handy. Achten Sie auf die Maße Ihrer Airline, denn zu große Taschen müssen oft gegen Aufpreis aufgegeben werden.
Mehr rund um Airlines, Flughäfen und Ihre Rechte als Passagierin oder Passagier finden Sie auf unserer Themenseite Luftfahrt & Flugreisen.
Quellen: oesterreich.gv.at (Ferienkalender 2026/27), ÖBB, City Air Terminal Betriebsgesellschaft (CAT), ÖBB Postbus, Flughafen Wien, ÖAMTC