Die Stammstrecke zwischen Wien Hauptbahnhof und Praterstern ist laut ÖBB seit 7. September 2026 bis Ende Oktober 2027 gesperrt. Die S7 fährt deshalb nur von und bis St. Marx, dort besteht Anschluss an die Straßenbahnlinien 18 und 71. Direkt zum Flughafen kommen Sie weiterhin mit Railjet- und Intercity-Zügen sowie dem REX7 ab dem Hauptbahnhof.

Der City Airport Train fährt bis 31. Oktober 2027 als Bus. Abfahrt in Wien Mitte ist in der Marxergasse 1b, am Flughafen halten die Busse beim Busbahnhof vor Terminal 3. Die Fahrt dauert laut Betreiber rund 21 Minuten. Zwischen 7 und 19 Uhr fahren die Busse alle zwölf Minuten, sonst alle 15 Minuten. Der erste Bus startet um 5.30 Uhr in Wien Mitte, der letzte um 23.15 Uhr, vom Flughafen geht es von 6.10 bis 23.37 Uhr. Gepäck können Sie mitnehmen, aber nicht mehr in Wien Mitte einchecken.

Zusätzlich bietet ÖBB Postbus seit September zwei neue Linien des Vienna Airport Bus an: VAB 4 ab Karlsplatz und VAB 5 ab Praterstern. Eine Einzelfahrt kostet 11 Euro, Hin und Retour 20 Euro.