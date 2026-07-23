Eros Ramazzotti 2027 live in Wien: Die Pop-Ikone kommt in die Stadthalle

Eros Ramazzotti kehrt mit seiner „Una Storia Importante – World Tour“ nach Wien zurück. Am 25. Mai 2027 gastiert der italienische Superstar in der Wiener Stadthalle – mit Welthits, einer beeindruckenden Karriere und jeder Menge italienischem Pop.
Wer italienische Popmusik sagt, kommt an Eros Ramazzotti nicht vorbei. Seit mehr als vier Jahrzehnten begeistert der Römer mit seiner unverwechselbaren Stimme, zeitlosen Songs und ausverkauften Tourneen rund um den Globus. Jetzt dürfen sich auch die heimischen Fans freuen: Am 25. Mai 2027 macht der Ausnahmekünstler mit seiner „Una Storia Importante – World Tour“ Halt in der Wiener Stadthalle.
Eine Erfolgsgeschichte geht weiter
Der Name der Tournee ist dabei bewusst gewählt. „Una Storia Importante“ steht für die langjährige Verbindung zwischen Eros Ramazzotti und seinem Publikum – eine musikalische Erfolgsgeschichte, die seit Jahrzehnten Grenzen und Generationen überwindet. Die neue Welttournee führt den italienischen Superstar durch Europa, Nordamerika, Kanada und Lateinamerika und hat ein klares Ziel: Menschen mit seiner Musik zu berühren.
Dass ihm das gelingt, beweisen nicht nur seine Konzerte, sondern auch beeindruckende Zahlen. Mit 16 Studioalben, mehr als 80 Millionen verkauften Tonträgern und knapp zehn Milliarden Streams zählt Ramazzotti zu den erfolgreichsten italienischen Künstlern aller Zeiten. Zahlreiche Auszeichnungen sowie restlos ausverkaufte Europa- und Welttourneen unterstreichen seinen Ausnahmestatus.
Vom Sanremo-Sieger zum Weltstar
Geboren 1963 im römischen Stadtteil Cinecittà, träumte Eros Ramazzotti schon früh von einer Musikkarriere. Nach seiner Teilnahme am Nachwuchswettbewerb „Voci Nuove di Castrocaro“ erhielt er 1981 seinen ersten Plattenvertrag und zog nach Mailand. Der Durchbruch gelang 1984 mit „Terra promessa“, das beim traditionsreichen Sanremo-Festival die Newcomer-Kategorie gewann. Ein Jahr später folgte „Una storia importante“, bevor er das Festival 1986 mit „Adesso tu“ für sich entschied und mit dem Album „Nuovi eroi“ endgültig den Grundstein für seine internationale Karriere legte.
Millionen Fans weltweit
In den 1990er-Jahren entwickelte sich Ramazzotti endgültig zum internationalen Superstar. Alben wie „Tutte storie“ und „Dove c'è musica“ erzielten Rekordverkäufe und machten ihn weit über die Grenzen Italiens hinaus bekannt. 2003 erschien mit „9“ ein weiteres Erfolgsalbum, das sich 14 Wochen an der Spitze der italienischen Charts hielt. Die dazugehörige Welttournee begeisterte mehr als eine Million Fans. Seither setzte Eros Ramazzotti seine internationale Karriere mit weiteren Tourneen und neuen Alben fort – zuletzt mit „Battito infinito“, das 2022 erschien.
Wiedersehen mit einer italienischen Legende
Wenn Eros Ramazzotti im Mai 2027 nach Wien zurückkehrt, dürfen sich Fans auf einen Konzertabend mit den größten Hits seiner außergewöhnlichen Karriere freuen. Die „Una Storia Importante – World Tour“ schlägt dabei ein weiteres Kapitel in der Erfolgsgeschichte eines Künstlers auf, der die italienische Popmusik wie kaum ein anderer geprägt hat.
Am 25. Mai 2027 heißt es in der Wiener Stadthalle daher wieder: Bühne frei für eine der markantesten Stimmen der internationalen Popmusik – und für einen Konzertabend, den Fans italienischer Musik nicht verpassen sollten.