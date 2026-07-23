Eros Ramazzotti 2027 live in Wien: Die Pop-Ikone kommt in die Stadthalle

Der Name der Tournee ist dabei bewusst gewählt. „Una Storia Importante“ steht für die langjährige Verbindung zwischen Eros Ramazzotti und seinem Publikum – eine musikalische Erfolgsgeschichte, die seit Jahrzehnten Grenzen und Generationen überwindet. Die neue Welttournee führt den italienischen Superstar durch Europa, Nordamerika, Kanada und Lateinamerika und hat ein klares Ziel: Menschen mit seiner Musik zu berühren.

Dass ihm das gelingt, beweisen nicht nur seine Konzerte, sondern auch beeindruckende Zahlen. Mit 16 Studioalben, mehr als 80 Millionen verkauften Tonträgern und knapp zehn Milliarden Streams zählt Ramazzotti zu den erfolgreichsten italienischen Künstlern aller Zeiten. Zahlreiche Auszeichnungen sowie restlos ausverkaufte Europa- und Welttourneen unterstreichen seinen Ausnahmestatus.