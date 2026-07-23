4 Prozent mehr Nächtigungen in Wien im ersten Halbjahr

Die Liste der nächtigungsstärksten Märkte Wiens wurde im ersten Halbjahr des heurigen Jahres von Deutschland angeführt. Auf den Plätzen folgen Österreich, USA, Italien, Großbritannien und Frankreich, wie der Wien-Tourismus in einer Aussendung mitteilte.

Zwischen Jänner und Mai (der Juni ist noch nicht ausgewertet, Anm.) wurde von den Wiener Beherbergungsbetrieben 502,74 Mio. Euro an Nächtigungsumsatz erwirtschaftet. Das ist laut Wien-Tourismus ein Plus von einem Prozent. Im ESC-Monat Mai waren es 150,6 Mio. Euro und damit sogar um 7 Prozent mehr als im Mai 2025.

Die durchschnittliche Auslastung der Hotelzimmer lag im ersten Halbjahr bei rund 64 Prozent, jene der Betten bei knapp 50 Prozent. Dies entspricht den Vorjahreswerten. Gestiegen ist jedoch das Angebot. Insgesamt standen in Wien zuletzt mit rund 84.200 Hotelbetten um rund 2.200 Betten mehr zur Verfügung.

Wirtschaftsstadträtin Barbara Novak (SPÖ) zeigte sich mit den Ergebnissen zufrieden. Der Tourismus, so hob sie hervor, schaffe das ganze Jahr über Arbeitsplätze. Auch Handel, produzierende Betriebe oder die Freizeitwirtschaft würden hier profitieren.

"Die strategische Ausrichtung auf Qualitätstourismus, internationale Kongresse und kaufkräftige Zielgruppen stärkt Wiens Position im globalen Wettbewerb", zeigte sich Wien-Tourismus-Chef Norbert Kettner überzeugt.