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Die Toten Hosen 2027 live in Graz: Punkrock-Legenden verlängern ihre Tour

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©Robert Eikelpoth
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Fast 900.000 Fans feiern Die Toten Hosen auf ihrer Stadion- und Open-Air-Tour 2026. Jetzt legen Campino und Co. nach: Die „Trink Aus! Wir Müssen Gehen“-Tour wird 2027 mit Zusatzkonzerten fortgesetzt – darunter auch ein Stopp in Graz.

Die Resonanz auf die große Stadion- und Open-Air-Tour 2026 spricht für sich: Rund 900.000 Fans werden Die Toten Hosen im kommenden Sommer live erleben, nahezu alle der 23 Konzerte sind bereits ausverkauft. Doch für Campino und seine Band ist noch lange nicht Schluss. Die „Trink Aus! Wir Müssen Gehen“-Tour wird 2027 mit einer Handvoll Zusatzkonzerte verlängert – und macht dabei auch in Graz Halt.

Die Toten Hosen // Freunde [Live in Argentinien] (Offizielles Musikvideo)

Noch einmal Vollgas

Mehr als vier Jahrzehnte nach ihrer Gründung verspüren Die Toten Hosen nach eigenen Angaben eine Lust auf Konzerte wie selten zuvor. „Wir wissen, dass wir mit unserer Karriere auf der Zielgeraden sind. Deshalb wollen wir noch einmal mit alten und neuen Liedern losziehen und jeden Abend so spielen, als wäre es unser letzter“, erklärt die Band.

Die enorme Nachfrage gab schließlich den Ausschlag für die Zusatztermine. „Die große Resonanz auf unsere Tourankündigung hat uns wirklich berührt. Deshalb haben wir uns entschlossen, noch einige Zusatzshows in ausgewählten Städten zu spielen“, so Frontmann Campino.

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