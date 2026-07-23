Die Toten Hosen 2027 live in Graz: Punkrock-Legenden verlängern ihre Tour

Fast 900.000 Fans feiern Die Toten Hosen auf ihrer Stadion- und Open-Air-Tour 2026. Jetzt legen Campino und Co. nach: Die „Trink Aus! Wir Müssen Gehen“-Tour wird 2027 mit Zusatzkonzerten fortgesetzt – darunter auch ein Stopp in Graz.
Die Resonanz auf die große Stadion- und Open-Air-Tour 2026 spricht für sich: Rund 900.000 Fans werden Die Toten Hosen im kommenden Sommer live erleben, nahezu alle der 23 Konzerte sind bereits ausverkauft. Doch für Campino und seine Band ist noch lange nicht Schluss. Die „Trink Aus! Wir Müssen Gehen“-Tour wird 2027 mit einer Handvoll Zusatzkonzerte verlängert – und macht dabei auch in Graz Halt.
Noch einmal Vollgas
Mehr als vier Jahrzehnte nach ihrer Gründung verspüren Die Toten Hosen nach eigenen Angaben eine Lust auf Konzerte wie selten zuvor. „Wir wissen, dass wir mit unserer Karriere auf der Zielgeraden sind. Deshalb wollen wir noch einmal mit alten und neuen Liedern losziehen und jeden Abend so spielen, als wäre es unser letzter“, erklärt die Band.
Die enorme Nachfrage gab schließlich den Ausschlag für die Zusatztermine. „Die große Resonanz auf unsere Tourankündigung hat uns wirklich berührt. Deshalb haben wir uns entschlossen, noch einige Zusatzshows in ausgewählten Städten zu spielen“, so Frontmann Campino.
Erst Wien, dann Graz
Am 12. September 2026 machen Die Toten Hosen mit ihrer Stadiontour im Ernst-Happel-Stadion Wien Halt (Einlass: 16.30 Uhr, Beginn: 17.30 Uhr). Präsentiert wird das Konzert von KURIER und Hitradio Ö3.
Mit den Zusatzterminen 2027 folgt anschließend auch Graz.