Die Toten Hosen 2027 live in Graz: Punkrock-Legenden verlängern ihre Tour

Mehr als vier Jahrzehnte nach ihrer Gründung verspüren Die Toten Hosen nach eigenen Angaben eine Lust auf Konzerte wie selten zuvor. „Wir wissen, dass wir mit unserer Karriere auf der Zielgeraden sind. Deshalb wollen wir noch einmal mit alten und neuen Liedern losziehen und jeden Abend so spielen, als wäre es unser letzter“, erklärt die Band.

Die enorme Nachfrage gab schließlich den Ausschlag für die Zusatztermine. „Die große Resonanz auf unsere Tourankündigung hat uns wirklich berührt. Deshalb haben wir uns entschlossen, noch einige Zusatzshows in ausgewählten Städten zu spielen“, so Frontmann Campino.