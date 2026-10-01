Fonds für Tourismusbeschäftigte ab November operational

Seit Anfang 2026 gibt es den jährlich mit 6,5 Millionen Euro dotierten Fonds bereits. Seitdem arbeite man am Aufbau und der Vorbereitung der neuen Förderinstitution, beantwortete Hafner-Auinger entsprechende Fragen der Abgeordneten. Mit den Mitteln des Fonds sollen Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen für Beschäftigte im Tourismus gefördert werden. Zudem seien auch Sonderunterstützungen nach Arbeitsunfällen oder Jobverlust möglich.

Grundsätzlich richte der Fonds seinen Fokus explizit auf Beschäftigte und nicht auf Arbeitssuchende, entgegnete Hafner-Auinger Kritik daran, dass eine neue Struktur geschaffen werde, anstatt die Fördermaßnahme beim Arbeitsmarktservice AMS anzusiedeln.