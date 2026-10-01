Neue Vize-Direktorin beim Wifo-Institut für Forschung zuständig

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Das Wirtschaftsforschungsinstitut Wifo hat eine neue stellvertretende Direktorin. Die 41-jährige Außenhandelsökonomin Elisabeth Christen hat mit 1. Oktober turnusmäßig den Posten ihres Kollegen Michael Peneder übernommen, der sich nach vier Jahren "wieder verstärkt seiner wissenschaftlichen Tätigkeit widmet". Wie das Wifo am Donnerstag per Aussendung mitteilte, ist das vierköpfige Führungsgremium mit dem Wechsel nun paritätisch besetzt.

von APA