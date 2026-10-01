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Arbeitslosigkeit im September gestiegen - 381.200 ohne Job

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Vom Arbeitsmarkt kommen weiterhin schwache Signale
©APA, HANS KLAUS TECHT, Themenbild
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Die Arbeitslosigkeit hat im September weiter zugenommen. Die Zahl der Arbeitslosen und AMS-Schulungsteilnehmenden stieg auf rund 381.200, ein Plus von 6.000 Personen oder 1,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dies betrifft beinahe alle Altersgruppen und Bundesländer mit Ausnahme von Wien. Die Arbeitslosigkeit von Frauen erhöhte sich im September mit 6 Prozent, bei Männern sank sie um 0,6 Prozent. Die Jugendarbeitslosigkeit sank bundesweit um 1,5 Prozent.

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Die Zahl der arbeitssuchenden Lehrlingen legte um 8 Prozent zu, während die offenen Lehrstellen stagnierten. Die Lehrstellenlücke beträgt aktuell 3.977 Stellen. Die Arbeitslosigkeit bei Ausländern blieb auf konstantem Niveau, während die Beschäftigungslosigkeit bei Inländern um 4,3 Prozent zulegte. Ein kräftiges Plus von 11 Prozent auf 104.101 Betroffene gab es bei der Langzeitarbeitslosigkeit. Der Anteil der Langzeitbeschäftigungslosen an allen arbeitslos vorgemerkten Personen liegt bereits bei 34 Prozent, teilte das Sozialministerium am Donnerstag mit.

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