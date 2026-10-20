Zuerst hatte das Gericht der EU, das seit Herbst 2024 auch über Vorlagen zu Fluggastrechten entscheidet, im Jänner 2026 sehr airlinefreundlich geurteilt: Eine Anordnung der Flugsicherung sei unabhängig von ihrem Grund grundsätzlich nicht beherrschbar. Der Gerichtshof hat diese Antwort nun überprüft und ersetzt, weil er eine Gefahr für die Einheit des Unionsrechts sah. Laut EuGH ist es das erste Mal, dass er ein solches Urteil des Gerichts aufhebt.

Nach Ansicht des Gerichtshofs sind Airlines regelmäßig mit Vorgaben der Flugsicherung konfrontiert, sie gehören also zum normalen Betrieb. Maßgeblich ist das auslösende Ereignis. Es muss außerhalb der normalen Tätigkeit der Airline liegen und darf für sie nicht beherrschbar sein. Schlechtes Wetter erfüllt das nur, wenn es so schwer ist, dass der Flug nach dem ursprünglichen Plan nicht sicher durchgeführt werden kann. Die Beweislast liegt bei der Airline.

Hat eine Verspätung mehrere Ursachen, wird nur der Teil abgezogen, der auf einem außergewöhnlichen Umstand beruht. Ein technischer Defekt zählt in der Regel zum Verantwortungsbereich der Airline. Ob im konkreten Fall Entschädigung fällig ist, entscheidet nun das polnische Gericht. Die Auslegung bindet aber auch die Gerichte in Österreich.