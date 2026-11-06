British-Airways-Mutter IAG rechnet mit Kapazitätsrückgang

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Im dritten Quartal erzielte IAG einen operativen Gewinn vor Sondereffekten von 1,73 Milliarden Euro. Der Konzern verfehlte damit die Schätzungen der Analysten, die 1,81 Milliarden Euro prognostiziert hatten. Positiv äußerte sich das Management zur Buchungslage: Für das vierte Quartal seien 85 Prozent der Buchungen gesichert und auch das erste Quartal 2027 sehe stark aus. Die gesamten Treibstoffkosten für 2026 schätzt IAG auf 8,9 Milliarden Euro. Für 2027 ist der Konzern nach eigenen Angaben zu 45 Prozent gegen Preisschwankungen abgesichert.
The tail fins of British Airways planes are pictured at Heathrow Airport in west London on February 27, 2026. IAG, the owner of British Airways and Spanish carrier Iberia, said February 17, that its net profit jumped 22 percent last year thanks largely to lower fuel costs. Profit after tax rose to 3.34 billion euros ($4.49 billion) in 2025 compared with 2.73 billion euros one year earlier. (Photo by Brook Mitchell / AFP)