ABO

British-Airways-Mutter IAG rechnet mit Kapazitätsrückgang

Subressort
Reisen & Freizeit
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Buchungslage gut
©BROOK MITCHELL, Afp, AFP, APA
Die British-Airways-Mutter IAG rechnet wegen des Kriegs im Iran und gestiegener Kerosinpreise mit einem Rückgang der Kapazität. Die Jahreskapazität werde wegen Flugausfällen im Nahen Osten infolge des Krieges und anderer regionaler Konflikte nun etwas niedriger als im Vorjahr erwartet, teilte der Luftfahrtkonzern am Freitag mit.

von

News auf Google bevorzugen

Im dritten Quartal erzielte IAG einen operativen Gewinn vor Sondereffekten von 1,73 Milliarden Euro. Der Konzern verfehlte damit die Schätzungen der Analysten, die 1,81 Milliarden Euro prognostiziert hatten. Positiv äußerte sich das Management zur Buchungslage: Für das vierte Quartal seien 85 Prozent der Buchungen gesichert und auch das erste Quartal 2027 sehe stark aus. Die gesamten Treibstoffkosten für 2026 schätzt IAG auf 8,9 Milliarden Euro. Für 2027 ist der Konzern nach eigenen Angaben zu 45 Prozent gegen Preisschwankungen abgesichert.

The tail fins of British Airways planes are pictured at Heathrow Airport in west London on February 27, 2026. IAG, the owner of British Airways and Spanish carrier Iberia, said February 17, that its net profit jumped 22 percent last year thanks largely to lower fuel costs. Profit after tax rose to 3.34 billion euros ($4.49 billion) in 2025 compared with 2.73 billion euros one year earlier. (Photo by Brook Mitchell / AFP)

Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Neues Aktienrückkaufprogramm angekündigt
Reisen & Freizeit
Reiseboom beflügelt Airbnb - Umsatzprognose angehoben
Elon Musk spricht bei einer Pressekonferenz im Kennedy Space Center
Wirtschaft
Elon Musk verliert seine teuerste politische Wette ausgerechnet in Texas
Der Burj Khalifa über der Skyline von Downtown Dubai
Luftfahrt
Emirates verliert mehr als ein Fünftel der Passagiere und bleibt dennoch in der Gewinnzone
EuGH hob ein früheres Urteil zugunsten Ryanairs auf
Reisen & Freizeit
Dämpfer für Ryanair im Streit um Hilfen für KLM und Condor
Reisen & Freizeit
Luxuszug-Anbieter Arsenale wächst mit "Dream of the Desert"
Air France-KLM übertraf Gewinnprognose im dritten Quartal
Reisen & Freizeit
Air France-KLM übertraf Gewinnprognose im dritten Quartal
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER