Booking.com im Visier der EU: Was Reisende über Fake-Inserate und Phishing wissen sollten

Die Europäische Kommission hat am Mittwoch ein förmliches Verfahren gegen Booking.com nach dem Gesetz über digitale Dienste eingeleitet. Sie will klären, ob die Plattform die Risiken durch betrügerische Inserate und Phishing sorgfältig bewertet und wirksam eingedämmt hat. Booking.com gilt mit mehr als 45 Millionen Nutzerinnen und Nutzern in der EU als sehr große Online-Plattform und unterliegt deshalb besonders strengen Pflichten.

Die Kommission untersucht drei Bereiche: gefälschte und nicht regelkonforme Unterkunftsangebote, Phishing-Betrug, der Reservierungs- und Gästedaten ausnutzt, sowie bezahlte Platzierungen. Unterkünfte, deren Anbieter für ein besseres Ranking in den Suchergebnissen zahlen, seien möglicherweise nicht klar als Werbung gekennzeichnet.