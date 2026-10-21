Der Flughafen Graz bekommt im Sommer 2027 vier neue Fluggesellschaften. Aegean Airlines fliegt zweimal pro Woche nach Rhodos, Freebird Airlines nach Heraklion auf Kreta, Air Cairo bis zu zweimal wöchentlich nach Hurghada in Ägypten und SkyAlps zweimal pro Woche nach Olbia auf Sardinien. Das hat die Flughafen-Geschäftsführung am Dienstag bei einer Pressekonferenz bekanntgegeben.

Die neuen Partner sollen die Lücke füllen, die Eurowings hinterlässt: Die Lufthansa-Tochter schließt ihre Basis in Graz. Insgesamt rechnet der Flughafen für den kommenden Sommer mit rund 30 Direktzielen.