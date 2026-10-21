Nach dem Rückzug der Eurowings-Basis holt der Flughafen Graz vier neue Fluggesellschaften: Ab Sommer 2027 geht es mit Aegean, Freebird Airlines, Air Cairo und SkyAlps nach Rhodos, Kreta, Hurghada und Sardinien. Was sich für Reisende aus der Steiermark sonst noch ändert.
Der Flughafen Graz bekommt im Sommer 2027 vier neue Fluggesellschaften. Aegean Airlines fliegt zweimal pro Woche nach Rhodos, Freebird Airlines nach Heraklion auf Kreta, Air Cairo bis zu zweimal wöchentlich nach Hurghada in Ägypten und SkyAlps zweimal pro Woche nach Olbia auf Sardinien. Das hat die Flughafen-Geschäftsführung am Dienstag bei einer Pressekonferenz bekanntgegeben.
Die neuen Partner sollen die Lücke füllen, die Eurowings hinterlässt: Die Lufthansa-Tochter schließt ihre Basis in Graz. Insgesamt rechnet der Flughafen für den kommenden Sommer mit rund 30 Direktzielen.
Diese Ziele bleiben im Sommer 2027
Eurowings bleibt trotz der Basisschließung mit Flügen nach Berlin, Düsseldorf und Hamburg sowie nach Palma de Mallorca und Karpathos am Flughafen. Auch Antalya, Brač, Calvi, Skiathos und Paros stehen laut Flughafen wieder im Programm. Für Catania, Kos, Malta, Monastir, Montpellier, Neapel und Montenegro sind Kurz- und Sonderflüge geplant.
Im Linienverkehr soll sich nichts ändern: Düsseldorf, Frankfurt, München, Zürich, Berlin, Hamburg und London bleiben im Flugplan. Über eine Wiederaufnahme der ausgesetzten Istanbul-Verbindung führt der Flughafen nach eigenen Angaben Gespräche mit Pegasus Airlines.
Winterflugplan ab 25. Oktober: Umsteigen in Frankfurt, München und Zürich
Der Winterflugplan gilt ab Sonntag, 25. Oktober, bis Ende März 2027. Lufthansa und Air Dolomiti fliegen mehrmals täglich nach Frankfurt und München, auf vielen Umläufen mit größeren Flugzeugen. Swiss verbindet Graz täglich mit Zürich. Über diese drei Drehkreuze erreichen Sie laut Flughafen rund 200 Ziele mit nur einem Umstieg.
Eurowings fliegt im Winter dreimal pro Woche nach Berlin und zweimal nach Hamburg, jeweils mit Zusatzflügen. British Airways bedient London dreimal wöchentlich. Für Sonnenhungrige gibt es Direktflüge mit SunExpress nach Antalya und einmal pro Woche mit Corendon nach Hurghada. Dazu kommen Sonderflüge von Reiseveranstaltern, etwa am 4. Dezember nach Lissabon und am 20. März 2027 zu Ostern nach Madrid.
Mit dem Zug zum Flughafen: Neue Verbindungen ab Dezember
Mit dem Fahrplanwechsel im Dezember wird die Anreise mit der Bahn einfacher. Die ÖBB führen eine tägliche Direktverbindung zwischen Kärnten und dem Flughafen Graz ein, mit Ankunft um 5.15 Uhr und Rückfahrt um 23.33 Uhr. Damit erreichen Reisende aus Kärnten auch die ersten Abflüge am Morgen.
Ab Mitte Dezember halten außerdem Züge aus Maribor direkt am Flughafenbahnhof. Der Flughafen spricht von mehr als 20 Zügen täglich, über zehn davon ohne Umstieg, mit einer Fahrzeit von rund 50 Minuten.
Weniger Passagiere: Flughafen kritisiert Flugabgabe
Für das laufende Jahr erwartet der Flughafen Graz rund 810.000 Passagierinnen und Passagiere, etwas weniger als 2025. Als Gründe nennt die Geschäftsführung die stark gestiegenen Kerosinpreise infolge der Spannungen im Nahen Osten sowie Steuern und Abgaben, die nach Berechnung des Flughafens seit 2019 um 85 Prozent gestiegen sind. Die Flughafengebühren seien im selben Zeitraum um 22 Prozent gestiegen. Laut Flughafen verzeichnen nur zwei der sechs österreichischen Verkehrsflughäfen ein Passagierplus.
Die vom Verkehrsministerium geplante Entlastung von je 30 Millionen Euro für 2027 und 2028 reicht dem Flughafen nicht. „Wir fordern daher eine Abschaffung oder zumindest deutliche Reduzierung der Flugabgabe“, sagt Geschäftsführer Wolfgang Grimus. Die Flugabgabe beträgt in Österreich 12 Euro pro Ticket.
Was Reisende aus der Steiermark jetzt wissen sollten
Viele Urlaubsflüge ab Graz werden über Reiseveranstalter verkauft, oft als Pauschalreise. In diesem Fall ist der Veranstalter Ihr Ansprechpartner, wenn sich Flugzeiten ändern oder ein Flug ausfällt. Buchen Sie nur den Flug, gelten die EU-Fluggastrechte gegenüber der Airline. Was Ihnen bei Verspätung oder Annullierung zusteht, erklärt unser Ratgeber zu den Fluggastrechten.
Welche Verbindungen ab Österreich mit dem Winterflugplan wegfallen, lesen Sie in unserer Übersicht Winterflugplan 2026/27: Diese Flüge fallen weg. Mehr zu Airlines, Flughäfen und Ihren Rechten finden Sie auf unserer Themenseite Luftfahrt & Flugreisen.
Quelle: Flughafen Graz (Pressekonferenz vom 20. Oktober 2026)