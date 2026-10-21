Fluggastrechte: Bei Buchung über Portale gibt es das Geld künftig in 14 Tagen zurück

Reisende in der EU sollen bei gestrichenen Flügen schneller zu ihrem Geld kommen, auch wenn sie nicht direkt bei der Fluglinie gebucht haben. Das Europäische Parlament hat am Dienstag in Straßburg neue Regeln zur Durchsetzung der Fluggastrechte und der Rechte von Fahrgästen endgültig angenommen. 652 Abgeordnete stimmten dafür, zwei dagegen, acht enthielten sich.

Kern der Neuerung: Wurde ein annullierter Flug über ein Reisebüro oder eine Onlineplattform gebucht, bekommen Passagiere den vollen Preis innerhalb von 14 Tagen zurück, einschließlich der Vermittlungsgebühr. Die Fluglinie muss das Geld binnen sieben Tagen an den Vermittler überweisen, dieser hat weitere sieben Tage Zeit, es an die Kundin oder den Kunden weiterzugeben. Schon bei der Buchung muss der Vermittler erklären, wie eine Erstattung abläuft.