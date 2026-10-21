Nach der EU-Fluggastrechteverordnung 261/2004 haben Sie bei einer Annullierung die Wahl: Sie können sich den vollen Ticketpreis binnen sieben Tagen erstatten lassen oder eine anderweitige Beförderung zum frühestmöglichen Zeitpunkt beziehungsweise zu einem späteren Wunschtermin verlangen. Diese Wahl steht Ihnen auch dann zu, wenn die Airline Sie bereits automatisch umgebucht hat.

Eine pauschale Entschädigung von bis zu 600 Euro ist dagegen in den meisten Fällen ausgeschlossen. Sie entfällt laut Verordnung, wenn Passagierinnen und Passagiere mindestens zwei Wochen vor dem planmäßigen Abflug über die Annullierung informiert werden. Die Lufthansa Group hat die Streichungen bereits im Juli angekündigt. Wer erst kürzlich gebucht hat, sollte die Buchungsbestätigung trotzdem genau ansehen.

Werden Sie nach Rom statt nach Neapel geflogen, stellt die Lufthansa Group in Aussicht, in bestimmten Fällen Kosten für Bahn oder Bus bis zum ursprünglichen Ziel nachträglich über den Kundendienst zu erstatten. Bewahren Sie Tickets und Belege deshalb auf. Alle Details zu Ihren Ansprüchen lesen Sie in unserem Ratgeber zu den Fluggastrechten.