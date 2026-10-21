Von 1. bis 30. November landet in Neapel kein Linienflug, auch Austrian Airlines streicht die Verbindung ab Wien. Wer gebucht hat, sollte jetzt prüfen, wohin er umgebucht wurde, und seine Rechte kennen.
Der Flughafen Neapel-Capodichino ist von 1. bis 30. November 2026 vollständig geschlossen. Grund ist die Erneuerung der einzigen Start- und Landebahn samt Rollwegen. Die Lufthansa Group setzt deshalb im gesamten Zeitraum alle Flüge von und nach Neapel aus, betroffen sind die Verbindungen ab Wien, Frankfurt, München und Zürich und damit auch die Flüge von Austrian Airlines.
Fluggäste mit Buchung werden nach Angaben der Lufthansa Group nach Möglichkeit auf Flüge nach Rom-Fiumicino umgebucht. Alternativ können sie kostenlos umbuchen oder sich den Ticketpreis erstatten lassen. Auch andere Airlines haben ihre Neapel-Flüge für November gestrichen oder verlegt.
Achtung beim Rückflug nach dem Allerheiligen-Wochenende
Die Sperre betrifft nicht nur Reisen, die im November beginnen. Wer Ende Oktober nach Neapel fliegt, etwa über Nationalfeiertag und Allerheiligen, und erst ab 1. November zurückkehren will, hat ebenfalls keinen Rückflug ab Capodichino. Prüfen Sie daher Ihre Buchung in der App oder auf der Website der Airline, auch wenn Sie keine Nachricht erhalten haben.
Haben Sie eine Pauschalreise gebucht, ist der Reiseveranstalter für eine Ersatzlösung zuständig. Bei Buchungen über ein Reisebüro wenden Sie sich am besten dorthin, rät auch der ÖAMTC.
Erstattung ja, Entschädigung kaum
Nach der EU-Fluggastrechteverordnung 261/2004 haben Sie bei einer Annullierung die Wahl: Sie können sich den vollen Ticketpreis binnen sieben Tagen erstatten lassen oder eine anderweitige Beförderung zum frühestmöglichen Zeitpunkt beziehungsweise zu einem späteren Wunschtermin verlangen. Diese Wahl steht Ihnen auch dann zu, wenn die Airline Sie bereits automatisch umgebucht hat.
Eine pauschale Entschädigung von bis zu 600 Euro ist dagegen in den meisten Fällen ausgeschlossen. Sie entfällt laut Verordnung, wenn Passagierinnen und Passagiere mindestens zwei Wochen vor dem planmäßigen Abflug über die Annullierung informiert werden. Die Lufthansa Group hat die Streichungen bereits im Juli angekündigt. Wer erst kürzlich gebucht hat, sollte die Buchungsbestätigung trotzdem genau ansehen.
Werden Sie nach Rom statt nach Neapel geflogen, stellt die Lufthansa Group in Aussicht, in bestimmten Fällen Kosten für Bahn oder Bus bis zum ursprünglichen Ziel nachträglich über den Kundendienst zu erstatten. Bewahren Sie Tickets und Belege deshalb auf. Alle Details zu Ihren Ansprüchen lesen Sie in unserem Ratgeber zu den Fluggastrechten.
So kommen Sie trotzdem nach Neapel
Der naheliegende Umweg führt über Rom. Austrian Airlines fliegt ab Wien nach Rom-Fiumicino, von Roma Termini fahren Hochgeschwindigkeitszüge auf der Schnellfahrstrecke in rund 70 Minuten nach Neapel. Vom Flughafen Fiumicino müssen Sie dazu erst in die Stadt fahren, planen Sie also ausreichend Zeit ein.
Einige Airlines weichen auf den Flughafen Salerno Costa d’Amalfi aus, den ebenfalls die Neapler Flughafengesellschaft Gesac betreibt. Er liegt südöstlich von Salerno und ist per Bus mit der Stadt verbunden. Für Urlaube an der Amalfiküste oder im Cilento kann Salerno sogar näher liegen als Neapel. Ob Ihre Airline Salerno anfliegt, sehen Sie in der geänderten Buchung.
Warum die Bauarbeiten im November stattfinden
Neapel ist mit rund 12,7 Millionen Passagierinnen und Passagieren im Jahr 2024 der viertgrößte Flughafen Italiens. Weil er nur eine Piste hat, lässt sich die Sanierung nicht bei laufendem Betrieb erledigen. Die italienische Luftfahrtbehörde Enac hatte die Arbeiten in Abstimmung mit Betreiber und Airlines auf November 2026 gelegt, um die Zahl der Schließtage zu begrenzen. Der November gilt als vergleichsweise reiseschwacher Monat.
Mehr zu Airlines, Flughäfen und Ihren Rechten finden Sie auf unserer Themenseite Luftfahrt & Flugreisen.
Quellen: Lufthansa Group, Enac, ÖAMTC, Verordnung (EG) Nr. 261/2004
Weitere Quelle: BusinessMobility.travel