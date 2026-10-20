Paris in den Herbstferien: Was Ausgangssperren und Louvre-Blockade für Urlauber bedeuten

Wer in den kommenden Tagen nach Paris reist, muss mit Einschränkungen rechnen. Die Polizeipräfektur hat für die Nacht auf Dienstag eine Ausgangssperre von 23 bis 6 Uhr verhängt. Sie galt rund um die Place de la République und in einem Teil des Viertels Les Halles. In diesen Zonen war jede Anwesenheit verboten, für Erwachsene ebenso wie für Minderjährige.

Ausgenommen waren Bewohnerinnen und Bewohner, die nachweisen können, dass sie in der Zone wohnen, außerdem Geschäftsleute, Beschäftigte mit beruflichem Grund und Rettungskräfte. In weiteren Bereichen der Stadt galt von 20 bis 6 Uhr ein Versammlungs- und Demonstrationsverbot, darunter rund um den Élysée-Palast, die Champs-Élysées, die Nationalversammlung, den Senat, die Bastille und die großen Bahnhöfe.