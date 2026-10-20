Thailand-Urlaub: Regierung plant Ausreisesteuer von 1.000 Baht pro Flug

Thailand will Flugreisende beim Verlassen des Landes zur Kasse bitten. Die thailändische Steuerbehörde hat den Entwurf für ein Gesetz über eine Ausreisesteuer vorgelegt. Er sieht zunächst 1.000 Baht pro Abflug vor, umgerechnet knapp 27 Euro. Bis 29. Oktober kann der Entwurf auf dem zentralen Gesetzesportal der Regierung kommentiert werden, die Begutachtung hat am 30. September begonnen.

Zahlen sollen alle Reisenden unabhängig von ihrer Staatsbürgerschaft, also auch Thailänderinnen und Thailänder. Vorerst wäre nur die Ausreise per Flugzeug betroffen, wer über Land oder per Schiff ausreist, bliebe ausgenommen. Der Entwurf erlaubt einen Höchstbetrag von 5.000 Baht pro Ausreise, die tatsächliche Höhe soll per Verordnung festgelegt werden.