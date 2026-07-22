Flughafen Innsbruck mit Umsatz- und Gewinnplus in 2025

Knapp 81 Prozent der Umsätze stammten direkt aus dem Flugbetrieb und den damit verbundenen Dienstleistungen. Rund 19 Prozent entfielen auf den Non-Aviation-Bereich (dem Bereich, der nicht direkt mit dem Flugverkehr zusammenhängt, Anm.), der insbesondere Vermietungs- und Verpachtungserlöse sowie Handelseinnahmen umfasst.

Die stärksten Airline-Partner waren 2025 die niederländische Fluglinie und 100-Prozent-KLM-Tochter "transavia", die britische Airline "easyJet" sowie "Austrian Airlines", wie es in einer Aussendung hieß. Auf diese drei Fluggesellschaften entfielen 60 Prozent aller Passagiere des Innsbrucker Flughafens.

Die Passagierzahlen für das Jahr 2025 waren bereits im Jänner bekanntgegeben worden. Dabei bilanzierte man mit einem leichten Plus. Rund 883.000 Passagiere wurden befördert, dies entsprach einem Zuwachs von 2,4 Prozent gegenüber 2024.

Der Flughafen Innsbruck ist der drittgrößte Verkehrsflughafen und der zweitgrößte Bundesländerflughafen Österreichs. Er befindet sich im Besitz der Innsbrucker Kommunalbetriebe (mit 51 Prozent Anteil), des Landes Tirol sowie der Stadt Innsbruck (mit jeweils 24,5 Prozent Anteil).