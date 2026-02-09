30 Jahre Onlinemedien in Österreich – und die Strategiesorge zur KI

1996 war das Jahr eines großen Umbruchs. Wie damals die hiesige Medienpolitik und der letztlich von ihr kontrollierte ORF agierten, machen es zum Lehrbeispiel für 2026 und die angekündigten Weichenstellungen in der Branche. Denn Ursache des einstigen Frühstarts war nicht jene Innovationskraft, die 1980 Österreich als erstem Staat Kontinentaleuropas Teletext beschert hat, sondern der gescheiterte Anfang vom Ende des Rundfunkmonopols.

Trotz 1993 beschlossenen Gesetzes wurde erst 1998 bundesweit Privatradio möglich. Ausgerechnet dieses Gruselkapitel hiesiger Medienverhinderungspolitik bewirkte dennoch Innovation: Bei einigen der rechtzeitig für den neuen Hörfunk formierten Teams großer Medienhäuser geriet Internet zur Beschäftigungstherapie bis zum Radiospätstart. Auf Web-Kongressen in den USA tummelten sich damals mehr Österreicher als Deutsche.

Doch den derart erzielten Vorsprung hatte die Medienpolitik nicht begriffen. Sie gewährte 1997 auch dem ORF den Einstieg ins Internet, aber im gleichen Atemzug ein Joint Venture mit Skiverbandspräsident Peter Schröcksnadel – den Wetter- und Tourismuskanal TW1. Just als die privaten Medienhäuser sich wieder auf den Radiostart konzentrieren mussten.