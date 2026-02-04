ABO

Thomas Mohr: „Für mich bleibt es hier bisher spannend“

Subressort
Achterl
Aktualisiert
Lesezeit
3 min
Artikelbild

©Puls 4
  1. home
  2. Aktuell
  3. Achterl

Öffentlich sichtbar, privat zurückhaltend: Thomas Mohr über Neugier als Berufsethos, Talkformate als Herausforderung, politische Interessen – und warum Botschaften kein Ersatz für Antworten sind.

von

1. 22 Jahre Puls 4: In welcher Phase hat es warum gereizt, den Sender zu wechseln? Oder warum nie?

Sag zwar niemals nie, aber trotzdem seit Sendestart nie. Weil es hier für mich bisher spannend bleibt.

2. Außer zuvor 2,5 Jahre Radio Arabella ist fast nichts über Sie bekannt. Warum so zurückhaltend?

Das Internet mit Latein am Ende, tsts. Woman machte mal Homestory 2020, jedoch Print. Davor gab’s halt kein „öffentliches“ Leben.

3. Was haben Sie vor Ihrem Hörfunk-Einstieg 2001 gemacht? Bitte um 140 Zeichen Mini-Autobiografie!

Nach kurzem Jus-Einstieg zu Kartografiestudium mit Arbeitspraxis, jedoch ohne Abschluss. Letztlich für mich zu introvertiert.

Meist ist Talk die größere Challenge, weil mein Vorbereitungsspleen mehr Spontaneität zulassen muss

Thomas Mohr

4. Interview oder Talk-Moderation: Welches TV-Format ist die größere Herausforderung – und weshalb?

Sehr abhängig von Gästen. Meist ist Talk die größere Challenge, weil mein Vorbereitungsspleen mehr Spontaneität zulassen muss.

5. Sie moderieren zu Innen- und Außenpolitik: Warum liegt wo ihr größeres persönliches Interesse?

Da geht’s mir wie vielen: Zuletzt eindeutig Außenpolitik. Aber warten wir auf Wahlkampf oder Quercomebacks.

6. Sie waren/sind auf X(Twitter)/ Bluesky enorm präsent. Welchen Nutzen bringen Ihnen diese Aktivitäten?

Z.B., dass ich die Ehre habe, auf Ihr Achterl eingeladen zu werden! Dazu Feedback und Kontakt.

7. Wohin soll die Reise noch gehen? Welche weiteren beruflichen oder auch privaten Ziele haben Sie?

Gesundheit für meine Familie, beruflich Erhalt der Neugier plus weniger Tagesaktualität. Aber daran arbeite ich heuer, also wieder spannend.

8. Wenn ein Interviewgast Ihnen nicht antworten, sondern nur Botschaften verkünden will, sollte er …

… ein Parteimedium gründen.

© Puls 4

Steckbrief

Thomas Mohr

Thomas Mohr, 58, hat die offizielle Funktionsbezeichnung „Puls 24-NewsAnchor". Er ist aber schon 2004, drei Jahre nach dem Start bei Radio Arabella, zum neu gegründeten Puls 4 gewechselt. Über den Pionier des Privatfernsehens finden sich bis heute kaum persönliche Angaben im Web

Dieser Beitrag ist ursprünglich in der News-Printausgabe Nr. 05/2026 erschienen.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
ORF: Quotenhit Kitzbühel trotz Abfahrtspleite
News
ORF: Quotenhit Kitzbühel trotz Abfahrtspleite
Anna Wallner: „Unterhaltung ist für mich nicht Klamauk“
Achterl
Anna Wallner: „Unterhaltung ist für mich nicht Klamauk“
Beim Spielen etwas lernen? Ja, das kann auch nützlich
Gesundheit
Bildschirmzeit, Streit und Chancen: Was Eltern und Kinder über Medien lernen können
Eine „Gesamtreform ORF“ muss alle Mitbewerber einbinden
Politik
Eine „Gesamtreform ORF“ muss alle Mitbewerber einbinden
Matthias Krapf: „Wer Anteil am Leben vor Ort nimmt, will wissen, was los ist“
Achterl
Matthias Krapf: „Wer Anteil am Leben vor Ort nimmt, will wissen, was los ist“
MTV geht, das FPÖ-Radio Austria First kommt
Politik
MTV geht, das FPÖ-Radio Austria First kommt
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER