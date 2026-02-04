Thomas Mohr: „Für mich bleibt es hier bisher spannend“

Öffentlich sichtbar, privat zurückhaltend: Thomas Mohr über Neugier als Berufsethos, Talkformate als Herausforderung, politische Interessen – und warum Botschaften kein Ersatz für Antworten sind.
1. 22 Jahre Puls 4: In welcher Phase hat es warum gereizt, den Sender zu wechseln? Oder warum nie?
Sag zwar niemals nie, aber trotzdem seit Sendestart nie. Weil es hier für mich bisher spannend bleibt.
2. Außer zuvor 2,5 Jahre Radio Arabella ist fast nichts über Sie bekannt. Warum so zurückhaltend?
Das Internet mit Latein am Ende, tsts. Woman machte mal Homestory 2020, jedoch Print. Davor gab’s halt kein „öffentliches“ Leben.
3. Was haben Sie vor Ihrem Hörfunk-Einstieg 2001 gemacht? Bitte um 140 Zeichen Mini-Autobiografie!
Nach kurzem Jus-Einstieg zu Kartografiestudium mit Arbeitspraxis, jedoch ohne Abschluss. Letztlich für mich zu introvertiert.
4. Interview oder Talk-Moderation: Welches TV-Format ist die größere Herausforderung – und weshalb?
Sehr abhängig von Gästen. Meist ist Talk die größere Challenge, weil mein Vorbereitungsspleen mehr Spontaneität zulassen muss.
5. Sie moderieren zu Innen- und Außenpolitik: Warum liegt wo ihr größeres persönliches Interesse?
Da geht’s mir wie vielen: Zuletzt eindeutig Außenpolitik. Aber warten wir auf Wahlkampf oder Quercomebacks.
6. Sie waren/sind auf X(Twitter)/ Bluesky enorm präsent. Welchen Nutzen bringen Ihnen diese Aktivitäten?
Z.B., dass ich die Ehre habe, auf Ihr Achterl eingeladen zu werden! Dazu Feedback und Kontakt.
7. Wohin soll die Reise noch gehen? Welche weiteren beruflichen oder auch privaten Ziele haben Sie?
Gesundheit für meine Familie, beruflich Erhalt der Neugier plus weniger Tagesaktualität. Aber daran arbeite ich heuer, also wieder spannend.
8. Wenn ein Interviewgast Ihnen nicht antworten, sondern nur Botschaften verkünden will, sollte er …
… ein Parteimedium gründen.
Steckbrief
Thomas Mohr
Thomas Mohr, 58, hat die offizielle Funktionsbezeichnung „Puls 24-NewsAnchor". Er ist aber schon 2004, drei Jahre nach dem Start bei Radio Arabella, zum neu gegründeten Puls 4 gewechselt. Über den Pionier des Privatfernsehens finden sich bis heute kaum persönliche Angaben im Web