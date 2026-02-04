Thomas Mohr: „Für mich bleibt es hier bisher spannend“

1. 22 Jahre Puls 4: In welcher Phase hat es warum gereizt, den Sender zu wechseln? Oder warum nie?

Sag zwar niemals nie, aber trotzdem seit Sendestart nie. Weil es hier für mich bisher spannend bleibt.

2. Außer zuvor 2,5 Jahre Radio Arabella ist fast nichts über Sie bekannt. Warum so zurückhaltend?

Das Internet mit Latein am Ende, tsts. Woman machte mal Homestory 2020, jedoch Print. Davor gab’s halt kein „öffentliches“ Leben.

3. Was haben Sie vor Ihrem Hörfunk-Einstieg 2001 gemacht? Bitte um 140 Zeichen Mini-Autobiografie!

Nach kurzem Jus-Einstieg zu Kartografiestudium mit Arbeitspraxis, jedoch ohne Abschluss. Letztlich für mich zu introvertiert.